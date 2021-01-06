Экс-мэр Улан-Удэ рассказал об отце и получил неожиданную реакцию









Пост набрал более 120 лайков. Пользователи оставляют комментарии, вроде «Светлая память!», «У вас одарённый папа был. Наверное, переродился в раю и там играет свою красивую музыку». Бывший руководитель комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ, ныне начальник городского центра занятости Анастасия Кузовлева написала: «Талантливый человек». Председатель Союза композиторов Бурятии Лариса Санжиева поделилась: «Он исполнял в составе филармонического симфонического оркестра мой одноактный балет «Абай Гэсэр и прекрасная Алма» под управлением. Валерия Галсанова в 1995 году, на 1000 летии Гэсэриады. На моей странице в Ютубе есть запись этого концерта. Вы можете посмотреть».



Однако, как выяснилось, Голков получил не только комментарии на своей странице, но также множество личных сообщений и звонков. Новый пост он написал сегодня, 6 января.



- Дорогие друзья! Нахожусь под впечатлением Вашего восприятия моего поста, посвящённого памяти моего отца Голкова Михаила Наумовича. Получил просто шквал звонков и сообщений в мессенджерах от людей, которые знали папу, либо трудились вместе с ним. Тёплые слова благодарности и уважения, воспоминания о нем раздавались из разных уголков мира. Я благодарю всех за трогательные слова поддержки и соболезнования, - поблагодарил Александр Голков.



Он также официально подтвердил, что перебрался из Улан-Удэ в столицу.



- Живу в Москве, всегда рад встрече с Вами, - заключил Голков.



Александр Голков дважды становился мэром Улан-Удэ, в общей сложности проведя на посту более шести лет. Досрочно



К слову, как сейчас выяснилось, страница Голкова в Facebook – его настоящая. Страничку «Вконтакте» вела пресс-служба администрации города, что







Пост набрал более 120 лайков. Пользователи оставляют комментарии, вроде «Светлая память!», «У вас одарённый папа был. Наверное, переродился в раю и там играет свою красивую музыку». Бывший руководитель комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ, ныне начальник городского центра занятости Анастасия Кузовлева написала: «Талантливый человек». Председатель Союза композиторов Бурятии Лариса Санжиева поделилась: «Он исполнял в составе филармонического симфонического оркестра мой одноактный балет «Абай Гэсэр и прекрасная Алма» под управлением. Валерия Галсанова в 1995 году, на 1000 летии Гэсэриады. На моей странице в Ютубе есть запись этого концерта. Вы можете посмотреть».Однако, как выяснилось, Голков получил не только комментарии на своей странице, но также множество личных сообщений и звонков. Новый пост он написал сегодня, 6 января.- Дорогие друзья! Нахожусь под впечатлением Вашего восприятия моего поста, посвящённого памяти моего отца Голкова Михаила Наумовича. Получил просто шквал звонков и сообщений в мессенджерах от людей, которые знали папу, либо трудились вместе с ним. Тёплые слова благодарности и уважения, воспоминания о нем раздавались из разных уголков мира. Я благодарю всех за трогательные слова поддержки и соболезнования, - поблагодарил Александр Голков.Он также официально подтвердил, что перебрался из Улан-Удэ в столицу.- Живу в Москве, всегда рад встрече с Вами, - заключил Голков.Александр Голков дважды становился мэром Улан-Удэ, в общей сложности проведя на посту более шести лет. Досрочно ушёл в отставку в феврале 2019 года К слову, как сейчас выяснилось, страница Голкова в Facebook – его настоящая. Страничку «Вконтакте» вела пресс-служба администрации города, что вскрылось после появления там порнографического ролика

5 января бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков рассказал на своей странице в Facebook об отце. Как раз исполнился год со дня кончины Михаила Голкова. Отец экс-мэра Улан-Удэ был известным музыкантом.- Сегодня исполнился ровно один год, как не стало с нами доброго и чуткого человека, моего отца, Голкова Михаила Наумовича, ветерана труда, заслуженного артиста БурАССР, отдавшего 35 лет своей жизни служению родному Бурятскому государственному академическому театру оперы и балета им. Г.И.Цыдынжапова, работе в филармонии , преподаванию во ВСГИКЕ и музучилище им. П.И.Чайковского ,музыкальных школах города Улан-Удэ . Отец беззаветно служил искусству, стояв у истоков формирования бурятского камерного исполнительства. Классическое профессиональное образование в Ленинградской консерватории по классу альта позволили ему щедро делиться теоретическими и практическими знаниями с несколькими поколениями учеников, которые впоследствии стали известными музыкантами и композиторами. Отец оставил яркий след, как талантливый исполнитель, артист, аранжировщик и педагог, щедро даривший своё сольное мастерство людям. Светлая память прекрасному человеку и музыканту. Папе был 81 год, - написал Александр Голков.Он также выложил видео, предложив всем желающим послушать фрагмент Адажио (Бах) в исполнении Михаила Наумовича.