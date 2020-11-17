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Иностранный счёт помешал победителю конкурса на замминистра в Бурятии

Иностранный счёт помешал победителю конкурса на замминистра в Бурятии
Власть,  Фото:pixabay.com
Анатолий Дмитриев должен был стать замминистра здравоохранения Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Улан-Удэ был назначен главный врач детской республиканской больницы. Им стал бывший заместитель главного врача республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев.

Однако Дмитриев должен был занять пост первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. Он победил в соответствующем конкурсе на эту должность. Помешал Анатолию Дмитриеву иностранный счёт (по закону, госслужащие не должны иметь счета в иностранных банках за границей или активы в других странах).

- С учётом пандемии закрыты все границы, и закрыть иностранный счёт у Дмитриева не получилось, - прокомментировала министр здравоохранения Евгения Лудупова. – Он был назначен, согласно конкурсу, со вчерашнего дня главным врачом детской республиканской больницы.

Конкурс на первого заместителя министра здравоохранения Бурятии будет объявлен повторно. С учётом всех процедур первый замминистра появится не раньше, чем через два месяца, то есть уже в 2021 году.

Что касается бывшего руководителя детской республиканской больницы, то Аюр Бимбаев изъявил желание оставить работу главного врача в сентябре.

Прежним первым замминистра здравоохранения Бурятии была Наталья Бухольцева, сейчас находящаяся под следствием по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Обвинение Бухольцевой предъявили, когда она уже покинула минздрав и трудилась главным врачом городской поликлиники №4.
минздрав
 
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