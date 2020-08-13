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Вячеслав Фетисов будет работать над стратегией развития Байкальской территории

Вячеслав Фетисов будет работать над стратегией развития Байкальской территории
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Семикратный чемпион мира договорился о совместной работе с правительством региона

Сегодня, 13 августа, в правительстве Иркутской области состоялась встреча первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслава Фетисова и врио губернатора региона Игоря Кобзева. Стороны сошлись во мнении, что развитие Байкальской территории должно быть комплексным, когда при соблюдении природоохранного законодательства учтены и нужды местных жителей, и потребности экономики.

Вячеслав Фетисов рассказал, что в ходе рабочей поездки в регион, изучая экологические вопросы, он посетил несколько населённых пунктов, расположенных на Байкале, пообщался с их жителями.

- Наша страна отвечает за Байкал, который является всемирным достоянием, перед мировым сообществом. Развивая территорию, мы должны сделать все возможное, чтобы не навредить ей. Защищая Байкал, мы защищаем наше будущее. Мы готовы с вами плотно взаимодействовать, чтобы создать стратегию развития Байкальской территории в целом, – сказал Вячеслав Фетисов.

В ходе беседы поднимались темы развития туризма, установления границ Прибайкальского национального парка. Отдельной темой встречи стало исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина о выработке дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в экологической зоне Байкала при строительстве железнодорожных магистралей. По словам и.о. губернатора, правительство области и ОАО «РЖД» договорились о сотрудничестве в деле сохранения прибайкальских лесов. Основные моменты будут закреплены в соглашении между компанией и регионом. Проект документа будет вынесен на общественное обсуждение.

Также стороны договорились о подготовке совместного доклада на международной конференции по стратегии биоразнообразия до 2050 года. Это мероприятие пройдёт в 2021 году в Китае. Доклад будет посвящён перспективам развития Байкала и его территории.

В завершении встречи первый зампред думского комитета Вячеслав Фетисов сообщил, что в марте будущего года на льду Байкала планируется провести матч по хоккею с шайбой, в котором примут участие известные российские хоккеисты. В свою очередь прославленного спортсмена пригласили на предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом в области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область Байкал туризм экология экономика
 
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