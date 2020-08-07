Комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации распоряжение. В состав комиссии включён и глава Бурятии Алексей Цыденов.
Согласно распоряжению, комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко (находится в этой должности с января 2020 года). Заместителями председателя комиссии стали руководитель минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Кроме того, в состав комиссии также вошли руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и глава Бурятии Алексей Цыденов.
Правительственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал – это координационный орган, образованный для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, властей Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области при решении задач охраны озера Байкал.
Комиссия занимается координацией деятельности по нормативно-правовому регулированию в области охраны Байкала; экологическому мониторингу; разработки и реализации целевых программ и проектов в области охраны озера: реализации инвестиционных проектов на Байкальской природной территории и пр.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно глава Алексей Цыденов ответил в соцсетях пользователю по поводу разрешения на вырубку леса у Байкала. Он заявил, что информацией о массовой сплошной вырубке людей вводят в заблуждение.
Глава Бурятии вошёл в правительственную комиссию по охране Байкала
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко
Для звонков рыбакам с Котокеля приходится уезжать в Турку
Бывший глава предстанет перед судом
Об этом сообщила Байкальская природоохранная прокуратура
Бывший чиновник устроился заместителем директора
Суворовское училище появится в здании бывшего авиационно-инженерного училища
12-летний Лубсан спас четверых детей из горящего дома
Николай Горюнов избран главой Петровск-Забайкальского района Забайкальского края
Сообщается, что Андрей Бунёв написал заявление по собственному желанию
Медведев посмотрел видео расстрела медведя и осудил людей, убивших его
Минстрой перечислял субсидию в заниженном размере
Автобусы будут поставлены осенью
Деньги за это они не получат
Суд удовлетворил исковые требования прокурора Прибайкальского района о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Власть, 04.08.2020
Итоги тестирования на знание законодательства России для кандидатов на должность руководителя Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов оказались неожиданными