Новый руководитель Бурятского УФАС обещает привнести свои методы работы

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Алексей Доценко добавил, что «резкой смены курса не будет»
Сегодня в Бурятии представили нового руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по республике Виктора Грибко. Он вместе с замруководителя Федеральной антимонопольной службы Алексеем Доценко, специально прибывшим на представление, уже встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и другими официальными лицами.
Как сообщал «Байкал-Daily», Виктор Грибко ранее занимал должность замруководителя Калининградского УФАС.
– Грибко Виктор Анатольевич ранее работал в Калининграде, был заместителем руководителя УФАС по Калининграду. Долгое время состоял в резерве Федеральной антимонопольной службы, сейчас по ротации приехал работать в регион. Мы считаем, что это очень хорошее приобретение для региона, потому что он профессиональный, честный и достойный человек, - прокомментировал Алексей Доценко.
Сам Виктор Грибко рассказал, что собирается привнести в работу Бурятского УФАС свои методы и подходы. Также он выразил надежду на конструктивное взаимодействие с республиканскими органами и федеральными, представленными в Бурятии.
- Я бы хотел поделиться той практикой, которая проводилась ранее в Калининградском УФАС – это вопросы, связанные с контролем и соблюдением антимонопольного законодательства со стороны субъектов естественных монополий, регионального оператора по обращению с отходами, ну и конечно, вопросы, связанные с последними изменения 44 федерального закона о контрактной системе в сфере закупок, - поделился новый начальник.
Также он отметил, что уже ознакомился со спецификой работы местного управления и с последними результатами деятельности.
- Большое количество жалоб по 44 федеральному закону и, опять же, есть проблемы с регоперетором, есть ряд вопросов по конституционному соглашению. Здесь будем разбираться, дело уже возбуждено, насколько я знаю, решение будет приниматься с моим участием, - подчеркнул руководитель.
На вопрос о том, отличаются ли масштабы работы службы в Калининграде и в Бурятии Виктор Грибко ответил:
- Масштаб для управления абсолютно сопоставимый, практически одинаковые цифры по количеству обращений, по количеству принимаемых решений. Объем штрафов в Калининграде несколько выше - это связано с большими и громкими делами. Посмотрим, как здесь обстоит ситуация с соблюдением антимонопольного законодательства, будем рассматривать вопрос дальнейшего предупреждения нарушений.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Алексей Доценко добавил, что «резкой смены курса никакой не будет».
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале этого года пост руководителя Бурятского УФАС покинула Елизавета Потапова. Она занимала эту должность с 2005 года (федеральная антимонопольная служба была создана в 2004 году).
Справка:
Грибко Виктор Анатольевич родился в 1978 году в городе Бикин Хабаровского края.
В 2000 году окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2000 году.
С января 2013 года на государственной гражданской службе в Калининградском УФАС, сотрудник правового отдела.
С сентября 2014 года - исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления ФАС России по Калининградской области.
В ноябре 2014 года приказом руководителя ФАС России назначен заместителем руководителя Калининградского управления федеральной антимонопольной службы.
В июле 2020 назначен руководителем Бурятского УФАС.
Женат, воспитывает двоих детей.
Новый руководитель Бурятского УФАС обещает привнести свои методы работы
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