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Новый руководитель Бурятского УФАС обещает привнести свои методы работы

Новый руководитель Бурятского УФАС обещает привнести свои методы работы
Власть, 
Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Алексей Доценко добавил, что «резкой смены курса не будет»

Сегодня в Бурятии представили нового руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по республике Виктора Грибко. Он вместе с замруководителя Федеральной антимонопольной службы Алексеем Доценко, специально прибывшим на представление, уже встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и другими официальными лицами.

Как сообщал «Байкал-Daily», Виктор Грибко ранее занимал должность замруководителя Калининградского УФАС.

– Грибко Виктор Анатольевич ранее работал в Калининграде, был заместителем руководителя УФАС по Калининграду. Долгое время состоял в резерве Федеральной антимонопольной службы, сейчас по ротации приехал работать в регион. Мы считаем, что это очень хорошее приобретение для региона, потому что он профессиональный, честный и достойный человек, - прокомментировал Алексей Доценко.

Сам Виктор Грибко рассказал, что собирается привнести в работу Бурятского УФАС свои методы и подходы. Также он выразил надежду на конструктивное взаимодействие с республиканскими органами и федеральными, представленными в Бурятии.

- Я бы хотел поделиться той практикой, которая проводилась ранее в Калининградском УФАС – это вопросы, связанные с контролем и соблюдением антимонопольного законодательства со стороны субъектов естественных монополий, регионального оператора по обращению с отходами, ну и конечно, вопросы, связанные с последними изменения 44 федерального закона о контрактной системе в сфере закупок, - поделился новый начальник.

Также он отметил, что уже ознакомился со спецификой работы местного управления и с последними результатами деятельности.

- Большое количество жалоб по 44 федеральному закону и, опять же, есть проблемы с регоперетором, есть ряд вопросов по конституционному соглашению. Здесь будем разбираться, дело уже возбуждено, насколько я знаю, решение будет приниматься с моим участием, - подчеркнул руководитель.

На вопрос о том, отличаются ли масштабы работы службы в Калининграде и в Бурятии Виктор Грибко ответил:

- Масштаб для управления абсолютно сопоставимый, практически одинаковые цифры по количеству обращений, по количеству принимаемых решений. Объем штрафов в Калининграде несколько выше - это связано с большими и громкими делами. Посмотрим, как здесь обстоит ситуация с соблюдением антимонопольного законодательства, будем рассматривать вопрос дальнейшего предупреждения нарушений.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Алексей Доценко добавил, что «резкой смены курса никакой не будет».

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале этого года пост руководителя Бурятского УФАС покинула Елизавета Потапова. Она занимала эту должность с 2005 года (федеральная антимонопольная служба была создана в 2004 году).

Справка:

Грибко Виктор Анатольевич родился в 1978 году в городе Бикин Хабаровского края.

В 2000 году окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2000 году.

С января 2013 года на государственной гражданской службе в Калининградском УФАС, сотрудник правового отдела.

С сентября 2014 года - исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления ФАС России по Калининградской области.

В ноябре 2014 года приказом руководителя ФАС России назначен заместителем руководителя Калининградского управления федеральной антимонопольной службы.

В июле 2020 назначен руководителем Бурятского УФАС.

Женат, воспитывает двоих детей.
УФАС назначение
 
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