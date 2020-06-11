Чиновник администрации Иркутска арестован за крупные взятки

Чиновнику через посредника передали 450 тысяч рублей



В Иркутске начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска, заместителю главного инженера МУП «Водоканал» Иркутска, генеральному директору ООО «Восход» предъявлено обвинение в получении и даче взятки.



По версии следствия, в июле 2019 года генеральный директор ООО «Восход» заключил договор с МУП «Водоканал» на выполнение работ по капремонту канализационных сетей. В начале февраля гендиректор подрядной организации перевел по просьбе заместителя главного инженера МУП «Водоканал» на банковскую карту его знакомого 250 тысяч рублей. Взятка предназначалась за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.



- Кроме того, установлено, что в конце мая прошлого года между комитетом городского обустройства администрации г. Иркутска и ООО «Восход» был заключен муниципальный контракт по строительству сетей водоснабжения. В июле 2019 года за аналогичные действия генеральный директор компании передал через посредника 450 тысяч рублей начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО администрации Иркутска, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следователи задержали основных фигурантов уголовного дела - двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В администрации Иркутска, в подрядной организации, а также по местам жительства обвиняемых в ходе обысков изъято более 3 млн рублей, а также исполнительная документация, акты приёмки работ.

