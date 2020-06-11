Чиновнику через посредника передали 450 тысяч рублей
В Иркутске начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска, заместителю главного инженера МУП «Водоканал» Иркутска, генеральному директору ООО «Восход» предъявлено обвинение в получении и даче взятки.
По версии следствия, в июле 2019 года генеральный директор ООО «Восход» заключил договор с МУП «Водоканал» на выполнение работ по капремонту канализационных сетей. В начале февраля гендиректор подрядной организации перевел по просьбе заместителя главного инженера МУП «Водоканал» на банковскую карту его знакомого 250 тысяч рублей. Взятка предназначалась за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.
- Кроме того, установлено, что в конце мая прошлого года между комитетом городского обустройства администрации г. Иркутска и ООО «Восход» был заключен муниципальный контракт по строительству сетей водоснабжения. В июле 2019 года за аналогичные действия генеральный директор компании передал через посредника 450 тысяч рублей начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО администрации Иркутска, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи задержали основных фигурантов уголовного дела - двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В администрации Иркутска, в подрядной организации, а также по местам жительства обвиняемых в ходе обысков изъято более 3 млн рублей, а также исполнительная документация, акты приёмки работ.
Чиновник администрации Иркутска арестован за крупные взятки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 11.06.2020
Чиновнику через посредника передали 450 тысяч рублей
Власть, 11.06.2020
Соответствующий законопроект принят в первом чтении
Не были приняты меры по рекультивации сельскохозяйственных земель
Заместитель министра природных ресурсов Бурятии заняла 49 место в престижном рейтинге
По словам Соелмы Дагаевой, владелец тюленариума ест ту же рыбу, что и животные
Алексей Цыденов обратился к жителям Бурятии, посетовав в том числе на безалаберность отдельных граждан
Пилотный проект запустят на базе Зиминского лесничества
Алексей Цыденов не исключил перенос выпускных вечеров на август
Сотрудник комитета городского обустройства допустил нарушения по выдаче технических условий застройщикам
Алексей Цыденов: «Поправка об «обнулении» в Конституцию - это гарантия внутренней и внешней стабильности»
В интервью телеканалу ГТРК «Бурятия» 8 июня глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал поправки в Конституцию России
«Величие силы России - в многообразии», - прокомментировал президент
В шоу Ивана Урганта попало открытие Национальной библиотеки Бурятии
Автором нового законопроекта стала Оксана Бухольцева
Власть, 08.06.2020
Рабочая группа пробудет в регионе несколько дней
Власть, 08.06.2020
Руководитель не выполнил предписанные меры