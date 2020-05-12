Ограничительные меры в Забайкалье продлили до 25 мая

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим самоизоляции будет продлён на более длительный срок
В Забайкальском крае принято решение о продлении режима ограничений до 25 мая. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлён на более длительный срок, а в случае улучшения - регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно.
Сейчас прогнозный показатель заболеваемости, на основании которого принимается решение об ослаблении режима, более чем в полтора раза превышает необходимый уровень. Об этом сообщает Координационный штаб по противодействию распространению коронавируса в Забайкальском крае.
В рамках методических рекомендаций, утверждённых главным государственным санитарным врачом России, регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно. Основанием для этого являются наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года.
- Оценивая значения рассчитанных показателей, Управление считает возможным не пересматривать ранее принятые решения о возобновлении работы объектов сферы услуг и торговли непродовольственными товарами, и сохранить все ограничительные мероприятия, действующие в настоящее время на территории Забайкальского края. Однако, учитывая нестабильное значение коэффициента распространения инфекции (на данный момент – 1,5), отсутствуют основания для перехода к новому этапу снятия ограничений, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
На сегодняшний день в Забайкальском крае уже более месяца открыта деятельность объектов торговли, работа которых предусмотрена, согласно федеральному документу, как часть первого этапа снятия ограничений.
Так, открыты большинство объектов торговли непродовольственных товаров. При этом продолжают действовать ограничения в сферах общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса и спортивных объектов.
Особое внимание региональных властей обращено на восстановление работы предприятий, где ограничения повлияли на снижение финансовых и экономических показателей.
При этом только за последние трое суток количество заражённых выросло в крае ещё на 92 человека.
По-прежнему в регионе необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее полутора в общественных местах, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ограничительные мероприятия продлили до 31 мая.
Ограничительные меры в Забайкалье продлили до 25 мая
Власть, Фото:
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