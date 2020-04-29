Жителям Бурятии разрешается ездить на дачи
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о продлении нерабочих дней в Бурятии до 11 мая. Напомним, накануне об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.
Алексей Цыденов отметил, что в выходные дни разрешается ездить на дачи, однако следует соблюдать все меры предосторожности и избегать общения с посторонними людьми и соседями, ограничить использование общественного транспорта.
- В первую очередь мы боремся с вирусом, просьба в эти праздничные дни максимально соблюдать осторожность и минимизировать контакт. Быть самим аккуратными и требовать это с близких и окружающих. Мы идём к тому, чтобы потихоньку снимать ограничительные мероприятия, но нужно, чтобы вирус был под контролем, - сказал Алексей Цыденов.
Глава Бурятии сообщил, что в майские праздничные дни будет усилена работа мобильных групп и правоохранителей.
- Мы понимаем, что накопилась определённая усталость, но хотелось бы, чтобы желание праздника не вело к нарушению правил и к вспышке коронавируса. Контроль будет также усилен на дачах, к маленьким магазинам будут ужесточены требования, они все будут проверяться, - отметил Алексей Цыденов.
В Бурятии за сутки выявили 26 новых больных коронавирусом. Накануне было 245 случаев, на утро 29 апреля уже 271 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Глава Бурятии продлил нерабочие дни в республике
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