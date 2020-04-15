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Глава Бурятии разрешил поездки на дачи

Глава Бурятии разрешил поездки на дачи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям Бурятии разрешили поездки на дачи, но нужно выполнить обязательное условие

Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне открыл возможность ездить на дачи. Для поездок на дачи необходимо зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия». Там же можно ознакомиться со всеми правилами. Об этом рассказал Алексей Цыденов в своём обращении.

- Можно ехать, но я бы хотел акцентировать внимание на то, что всё-таки мы боремся с опасной болезнью и боремся по-настоящему. Сейчас такое ощущение, что немножко начали расслабляться. Уже болячка отошла на второй план, вопрос больше становится «как нам выйти из дома?». Уважаемые земляки, сидите дома, максимально сидите дома. Болячка прирастает, у нас больше 90 человек с подтверждённым диагнозом, да мы вылечили часть, но уже есть две смерти, - отметил в обращении глава Бурятии.

Уведомления на интернет-портале «Работающая Бурятия» для поездки на дачу будет действовать одни сутки.

При выезде на дачу, помимо паспорта необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, подтверждающий право собственности или другое основание владения данной недвижимостью.

В форме на интернет-портале «Работающая Бурятия» указываются фамилия, имя, отчество, дата выезда, возраст, места отправления и следования, а также подтверждение согласия на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Напомним, что жителям Бурятии ранее было предписано не покидать места проживания, только за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

- при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.

Как сообщал «Байкал-Daily», число случаев заражений COVID-2019 в Бурятии достигло 100
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