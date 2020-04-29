По словам президента, пик заболевания ещё не пройден
Накануне, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней. 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. Общий нерабочий период продлится до 11 мая включительно, пишет Ъ.
- Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни – 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали: брали отгулы, отпуска, а сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом период нерабочих дней с учётом всех майских праздников продлится до 11 мая включительно. Но обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах, - цитирует Путина РБК.
Он подчеркнул, что пик распространения заболевания не пройден и полагаться на то, что уровень угрозы снизился и заболевание обойдёт граждан стороной, было бы беспечно. В связи с этим президент призвал россиян к самодисциплине, отмечают Известия.
- Чем строже мы будем соблюдать требования самоизоляции, тем быстрее это всё пройдёт, — пояснил Владимир Путин.
Как сообщал «Байкал-Daily», сперва нерабочими днями был объявлен период с 28 марта по 5 апреля. Затем президент страны выступил с новым обращением и объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
В Бурятии пока до 30 апреля действует режим самоизоляции. Людям нельзя выходить из дома без необходимости. Разрешено выходить до ближайшего магазина, аптеки и на работу. За нарушение соблюдения режима самоизоляции могут оштрафовать.
Ограничительные меры предприняты в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения коронавирусом в России, по данным на 28 апреля, составляет 93 558. За последние сутки выявлено 6 411 случаев заражения. 8 456 человек выздоровели, скончались 867 человек.
В Бурятии по данным на вчерашний день 245 случаев заболевания COVID-19, скончались три пациентки, 77 человек выздоровели, остальные проходят лечение.
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Власть, Фото:
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