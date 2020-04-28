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В России более 8 тысяч человек вылечились от коронавируса

В России более 8 тысяч человек вылечились от коронавируса
Общество, 
Скончались более восьмисот человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в России по данным на 28 апреля составляет 93 558. За последние сутки выявлено 6 411 случаев заражения. 8 456 человек выздоровели, скончались 867 человек.

Проведено более 3,13 млн. тестов.

В Бурятии на сегодня зарегистрированно 245 случаев заражения. Скончались три пациентки. 77 человек уже выздоровели и выписались. Проходят лечение в стационарах 157 пациентов. На данный момент госпитализируют ещё восемь человек.

В инфекционных стационарах 11 детей с коронавирусом. Состояние всех юных больных удовлетворительное.

В отделении реанимации находятся две тяжёлых взрослых пациентки с COVID-19 в возрасте 65 и 90 лет. 90-летняя женщина - на аппарате ИВЛ.

В Забайкальском крае 109 случаев заболевания коронавирусом, 17 из них – дети. Выздоровело 24 человека.

В Иркутской области 104 случая. 66 человек госпитализированы в медучреждения, 15 из них из обсерваторов, 1 человек лечится в Забайкалье. Выздоровело 33 человека, скончались 4 пациента.



коронавирус
 
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