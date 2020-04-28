Скончались более восьмисот человек
Общее число случаев заражения коронавирусом в России по данным на 28 апреля составляет 93 558. За последние сутки выявлено 6 411 случаев заражения. 8 456 человек выздоровели, скончались 867 человек.
Проведено более 3,13 млн. тестов.
В Бурятии на сегодня зарегистрированно 245 случаев заражения. Скончались три пациентки. 77 человек уже выздоровели и выписались. Проходят лечение в стационарах 157 пациентов. На данный момент госпитализируют ещё восемь человек.
В инфекционных стационарах 11 детей с коронавирусом. Состояние всех юных больных удовлетворительное.
В отделении реанимации находятся две тяжёлых взрослых пациентки с COVID-19 в возрасте 65 и 90 лет. 90-летняя женщина - на аппарате ИВЛ.
В Забайкальском крае 109 случаев заболевания коронавирусом, 17 из них – дети. Выздоровело 24 человека.
В Иркутской области 104 случая. 66 человек госпитализированы в медучреждения, 15 из них из обсерваторов, 1 человек лечится в Забайкалье. Выздоровело 33 человека, скончались 4 пациента.
В России более 8 тысяч человек вылечились от коронавируса
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