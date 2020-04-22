Самым богатым бурятским депутатом остался Михаил Гергенов

«Байкал-Daily» представляет список депутатов Хурала Бурятии с наибольшим доходом
Депутаты Народного Хурала Бурятии представили свои декларации о доходах за 2019 год. «Байкал-Daily» представляет топ-10 самых богатых парламентариев.
Первым в этом списке, как и в прошлом году, оказался предприниматель, член фракции «Единая Россия» Михаил Гергенов. Широкой публике бизнесмен больше известен борьбой за полную отмену вип-доплат к пенсиям. За прошлый год его задекларированный доход составил более 78 млн. рублей. В 2018 году он отчитался о доходах в 69,8 млн. рублей.
У него в собственности много объектов недвижимости: 30 земельных участков, два жилых дома площадью 30 и 159 квадратных метров соответственно; три объекта незавершённого строительства, доля в квартире, квартира, 31 нежилое помещение.
Гергенов владеет автомобилями «Nissan Patrol», и «ГАЗ 330202».
Его супруга задекларировала доход в 180 тысяч рублей. В её собственности также множество объектов недвижимости: земельные участки, квартиры, жилые дома, нежилые помещения. В пользовании у жены нет ни недвижимости, ни автомобилей. У их несовершеннолетнего ребёнка в собственности квартира в 30,6 кв. м.; в пользовании жилой дом в 773,5 кв. метра и земельный участок 800 кв. метров.
Вторая строчка этого списка принадлежит Аркадию Цыбикову. Его доход за прошлый год составил 71,2 млн. рублей и вырос на 11 млн. рублей (59,8 млн. доход в 2018 году).
В собственности у Цыбикова два земельных участка, два жилых дома, один из которых 535,6 кв. метра, и шесть нежилых помещений разной площадью. В пользовании квартира и жилой дом площадями 136,4 и 306 кв. м., а также земельный участок. В собственности автомобиль «Toyota Land Cruiser 200».
Доход супруги «взлетел» с 4,9 млн. в 2018 году до почти 41 млн. рублей. В собственности у неё земельный участок, жилой дом, квартира, гараж и 7 нежилых помещений. Также в собственности автомобиль «Toyota Lexus RX350». В пользовании недвижимости нет.
Вслед за ним в этом списке оказался Сергей Георгиевич Пашинский, гендиректор ООО «АвтоДом». Его задекларированный доход за прошлый год составил 67,5 млн. рублей. В 2018 году он отчитался о заработанных 38,8 млн. рублей.
В его собственности четыре земельных участка, жилой дом, магазин-гараж, здание тёплой стоянки, ремонтно-механические мастерские, проходная (нежилое), нежилое здание.
Владеет несколькими двумя автомобилями: «УАЗ 31514», «ЗИЛ 131 ПБУ50». Также имеются прицеп-цистерна ПЦ-6.7 -8925 на шасси МАЗ-8925; полуприцеп-тяжеловоз, ЧМЗАП 9990; прицеп ТАПЗ-755; полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 9990; прицеп МАЗ 93801.
В сравнении с 2018 годом задекларированный доход супруги заметно вырос с почти 380 тысяч рублей до 5,6 млн рублей. В собственности недвижимости нет, а в пользовании жилой дом площадью 262,8 кв. метра и два земельных участка. Двое несовершеннолетних детей не имеют в собственности недвижимости, но в пользовании у них та же, что и у их матери.
Что примечательно, доход одного из детей составил 153,2 тысячи рублей.
У управляющего директора Улан-Удэнского авиазавода Леонида Белых доход снизился с 38,2 млн. до 30,4 млн. рублей. Он является собственником четырёх земельных участков, жилого дома в 195 кв. метров, жилой дом (общая долевая 1/2 доля), здание административного корпуса.
Владеет автомобилем «ВАЗ-21213».
Жена депутата задекларировала доход в 972 тысяч рублей. Также в собственности автомобиль «AUDI Q3».
Генеральный директор «МВ синема групп» Вячеслав Покацкий отчитался о доходе в 25,3 млн. рублей. У него в собственности две квартиры в Королевстве Таиланд. Остальная недвижимость находится в России, это: девять земельных участков, здание цеха механизации, наружные канализационные сети, кафе, пристрой к жилому дому и три нежилых помещения.
Также в собственности два автомобиля: «Тойота Land Cruiser 105» и «Тойота Caldina». Кроме того, он владеет водным транспортом: мотолодкой «Прогресс-2»; водным мотоциклом «KAVASAKI KAW» и мотолодкой «Казанка-5М».
Единственный несовершеннолетний ребёнок имеет в пользовании квартиру в 100 квадратных метров.
Член фракции «Единая Россия» Геннадий Доржиев, который является генеральным директором ООО «Смитинвест» и ООО «ТСГ «Смит» отчитался о доходе за 2019 год в 24,6 млн. рублей. Сравнительно позапрошлого года доход снизился. В 2018 году бизнесмен заработал более 30 млн. рублей.
У него в собственности 2 земельных участка, квартира, нежилое помещение и 4 сооружения железнодорожного транспорта, три которых общедолевые и один индивидуальный.
Также в собственности числится прицеп МЗСА 81771Е. В пользовании пять земельных участка от 8-ми до 142 соток и жилой дом в 318, 5 кв.м.
Супруга бизнесмена отчиталась о доходах в 360 тысяч рублей. В её собственности только квартира в 32,2 кв.м. В пользовании несколько объектов недвижимости: жилой дом, земельный участок в 26,45 сотки, квартира в 80 кв.м. Является собственницей трёх автомобилей: «Тойота Лексус LX 570», «Тойота Land Cruizer», «Вольво XC60».
Несовершеннолетний ребёнок является собственником земельного участка и жилого дома. В пользовании у него квартира. Его доход за 2019 год составил 358, 84 рублей.
Бизнесмен Матвей Баданов задекларировал доход в 12,4 млн рублей. У него в собственности 5 земельных участков, два жилых дома, квартира, 5 нежилых помещений, дин из которых помещение-склад, один в доле. В пользовании квартира 215 кв.м. и два земельных участка по 25 соток.
В собственности также моторная лодка Р-1970 БТ Ямаха-40.
Супруга заработала 114,6 тысяч рублей. В собственности две квартиры: долевая и индивидуальная. В пользовании недвижимости нет.
За ним в рейтинге доходов расположилась Лилия Деева, гендиректор ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат». Она отчиталась о доходе в 10 млн. рублей. В её собственности земельный участок, жилой дом и квартира. В пользовании дом в 479,3 кв. м. и участок в 8 соток. В собственности автомобиль «Mercedes-Benz E-Class E 200».
Её супруг отчитался о доходе в 5,5 млн. рублей. В собственности у него только земельный участок в 7 соток. В пользовании та же недвижимость, что и жены. В собственности автомобиль «Nissan X-Trail».
Затем идёт Александр Бардунаев и его доход в 6,9 млн. рублей. У него в собственности совместная квартира и индивидуальный земельный участок. Недвижимости в пользовании он не имеет. Владеет автомобилем «Toyota Camry». Его жена отчиталась о доходе в 556 тысяч рублей. В её собственности также общая квартира и индивидуальная квартира. Недвижимости в пользовании не имеет. Их ребёнок имеет в пользовании квартиру в 72,6 кв.м.
У лидера Бурятского отделения ЛДПР Сергея Дороша доход, в общем-то, невысокий – 2,9 млн. рублей. Но вот его жена отчиталась о доходе в 35 млн. рублей, так что на семью сумма выходит весьма неплохая. В собственности у неё нет недвижимости, в пользовании только квартира в 47,1 кв.м.
Парламентарий является собственником земельного участка в 25 соток, жилого дома и квартиры в 32,5 кв.м. В пользовании у него та же квартира, что и у жены с ребёнком.
Ранее «Байкал-Daily» опубликовал суммы доходов руководства бурятского парламента.
Самым богатым бурятским депутатом остался Михаил Гергенов
Власть, Фото:
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