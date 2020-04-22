Игорь Марковец обогнал по доходам всё руководство Хурала Бурятии

Стали известны суммы доходов руководства бурятского парламента
В Бурятии опубликовали сведения о доходах, расходах 2019 года, об имуществе депутатов Народного Хурала. Представляем, сколько же денег было в этом году у руководства бурятского парламента.
Владимир Павлов
Спикер республиканского парламента Владимир Павлов задекларировал годовой доход в 3 млн 602 тысячи. Это больше, чем доход в 2018 году - 3 миллиона 426 тысяч рублей.
По-прежнему в собственности у Павлова находятся пять земельных участков, 1/2 доля квартиры площадью 108,5 кв. м., а также гаражный бокс в 65,4 «квадратов».
Кроме того, у председателя Хурала в пользовании жилой дом площадью 90 квадратных метров. И по-прежнему у него два легковых автомобиля - УАЗ-31514 и Toyota Kluger V.
Супруга Владимира Павлова заработала в прошлом году более 1 млн рублей. По сравнению с 2018 годом, её доходы возросли - два года назад она заработала 971 222 рубля.
В собственности у жены Павлова находятся два земельных участка, площадь которых составляет 80 соток и 7,57 гектаров, вторая доля квартиры, общей с мужем.
Цырен-Даши Доржиев
Заместитель председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев в 2019 году задекларировал 3 млн 58 тысяч рублей. Его доход упал по сравнению с 2018 годом на 141 тысячу.
Что касается недвижимости, то у Доржиева по-прежнему остался земельный участок площадью 8 соток, жилой дом площадью 125,5 кв. м, летняя кухня площадью 29,4 кв. м, баня площадью 22,8 кв. м, гараж площадью 59,4 кв. м.
Ездит заместитель председателя Народного Хурала на машине Toyota Lexus LX 570; а также имеет два прицепа к легковому автомобилю.
Жена Цырен-Даши Доржиева задекларировала доход в 2 млн 346 тысяч. Её доходы резко возросли по сравнению с 2018 годом – тогда она заработала свыше 566 тысяч рублей.
В собственности – как и в 2018 году - у неё три земельных участка от 5 до 14 соток.
Также в её собственности 1/2 доля земельного участка площадью 113 кв. м, 1/4 доля земельного участка площадью 112 кв. м, 1/2 земельного участка площадью в 7 соток, 1/4 доля жилого дома площадью 77 кв. м, нежилое здание площадью 63,8 кв. м. и автомобиль Hundai IX35.
Баир Жамбалов
Пока ещё заместитель руководителя Народного Хурала Баир Жамбалов, написавший ранее заявление о сложении полномочий с этой должности, задекларировал доход за 2019 год в размере 3 млн 75 тысяч рублей. Доходы резко возросли – в 2018 году он показал 2 млн 125 тысяч.
В собственности у вице-спикера числятся по-прежнему три земельных участка, 1/2 доля квартиры, площадь которой 80 кв. м, машиноместо (1/60 доля). Автомобилей на Жамбалова и его супругу не зарегистрировано.
Супруга второго заместителя руководителя Народного Хурала заработала в прошлом году 141 тысячу. Сумма по сравнению с 2018 годом понизилась – тогда она задекларировала доход в 392 тысячи.
Ей принадлежит земельный участок в 8 соток, 1/2 доля квартиры площадью 80 кв. м, квартира площадью 66,8 кв. м. По сравнению с 2018 годом, в перечне собственности у неё появилось здание в 37,4 квадратов.
В пользовании у жены Жамбалова есть земельный участок.
Зоригто Цыбикмитов
Председатель комитета Хурала по бюджету, налогам и финансам Зоригто Цыбикмитов задекларировал доход в размере 3 млн 95 тысяч рублей.
Что касается собственности депутата, то здесь изменений нет. У него имеются два земельных участка, площадь которых 8 соток и 11,97 гектаров, жилой дом площадью 105,5 кв. м. Он передвигается на автомобиле Тойота Lexus LX 570.
Жена Цыбикмитова заработала 171 тысячу рублей. В пользовании у неё находится земельный участок площадью 8 соток и жилой дом площадью 105,5 кв. м. Ездит она на Toyota Prius.
Виктор Малышенко
Председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктор Малышенко представил за 2019 год 3 млн 6 тысяч рублей.
В графе «собственность» никаких изменений не произошло: всё также в его собственности находится квартира площадью 97,7 кв. м, 1/16 доля автопарковки, площадь которой 584, 2 кв. м. Автомобилей на Малышенко не зарегистрировано.
У двух несовершеннолетних детей парламентария в пользовании находится квартира отца.
Игорь Марковец
Председатель комитета по социальной политике, создатель знаменитой школы ушу «Золотой дракон» Игорь Марковец задекларировал доход в 5 млн 206 тысяч рублей. Это значительно выше, чем в 2018 году – тогда он показал 3 млн 287 тысяч рублей.
Ему – как и ранее - принадлежит 1/2 доля квартиры, площадь которой составляет 58,7 кв. м и автомобиль Тойота Lexus RX270.
У двоих несовершеннолетних детей Марковца в пользовании квартира отца в 58,7 кв. м.
Пётр Носков
Председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, бывший зампред правительства Бурятии Пётр Носков задекларировал 3 млн 256 тысяч рублей.
В его собственности по-прежнему три земельных участка от 3,9 до 8 соток, жилой дом площадью 94,3 кв. м. и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
В пользовании у депутата есть дом в 135 квадратов.
Супруга Носкова задекларировала доход за 2019 год в 297 тысяч. Она владеет квартирой в 109,6 квадратов.
Валерий Доржиев
Годовой доход председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике общественным и религиозным объединениям Валерия Доржиева составляет 3 млн 22 тысячи.
Доржиеву принадлежит 12 земельных участков. Также в долевой собственности есть один участок.
В собственности значатся жилой дом, совместный с супругой, площадью 286,3 кв. м, ещё 3 жилых дома, площадь которых от 25,8 кв. м. до 109,3 кв. м.
У Доржиева в собственности находится также гаражный бокс площадью 25,6 кв. м. Числится за ним и 1/38 доля нежилого помещения площадью 933 кв. метра, ещё 1/38 доля этого же помещения и ещё 1/38 доля этого же помещения (это подвалы).
В пользовании парламентария находится квартира площадью 345 кв. м. Доржиев ездит на Toyota Lexus LX570.
Супруга Доржиева заработала в прошлом году 60 млн 765 тысяч. Её доходы возросли - в 2018 году был задекларирован доход в 54 млн 385 тысяч рублей.
В её собственности находится земельный участок в 9 соток, 502/1000 доля земельного участка, площадь которого 8,5 соток, доля земельного участка 173/10000 площадь которого 1,9 гектаров. Жене депутата принадлежит жилой дом, совместный с супругом площадью 286,3 кв. м, квартира площадью 345 кв. м. и три нежилых помещения площади, которых составляют от 22 кв. м. до 526 кв. м.
Анатолий Кушнарёв
Председатель комитета Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв сообщил о 3 млн 515 тысяч.
В графе «собственность» произошли изменения – сейчас ему принадлежат 2 земельных участка (ранее было 3), один жилой дом в 60, 7 квадратов (ранее было 2),
В пользовании у него дача площадью 24 кв. м. Ездит он – как и прежде – на автомобиле Nissan X-Trail.
Жена Кушнарёва заработала в прошлом году 706 тысяч 912 рублей. На неё ничего не зарегистрировано. В пользовании у жены Кушнарёва находятся жилой дом, два земельных участка, которые принадлежат мужу, а также дача.
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