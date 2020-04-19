За сутки выявили пять новых больных COVID-2019
За минувшие сутки в Бурятии подтвердили коронавирус ещё у пяти человек. Таким образом, общее число случаев заражения выросло со 115 до 120. Об этом сообщили сегодня в республиканском оперштабе.
В статистику входят 37 вылечившихся и выписанных из больницы человек. В том числе за прошедшие сутки выписали трёх пациентов. Также в этой статистике учитываются две умершие пациентки, одна из которых скончалась 6 апреля, вторая - 14 апреля. В стационарах сейчас проходит лечение 81 человек.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 1791 человек, все лабораторно обследованы, - уточнили в оперштабе.
На госпитализации сегодня находится 11 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное. Накануне в больницах было 13 больных детей.
- Больных с внебольничной пневмонией – 41 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 26, старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – 8 человек. В реанимации находится пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, один больной - на аппарате ИВЛ, - сообщили в республиканском оперштабе.
Продолжается дезинфекция в домашних очагах и по месту работы заболевших. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 134 449 кв. м.
В Бурятии уже 120 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, Фото:
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