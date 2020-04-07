Бурятский депутат: «Хурал превратился в декоративный орган»

Бизнесмен и депутат Михаил Гергенов бьёт тревогу из-за бизнеса, поставленного на грань выживания
Гендиректор ООО «Семья», депутат Народного Хурала Михаил Гергенов призвал бурятских предпринимателей объединиться в борьбе за господдержку на фоне пандемии коронавируса. Нынешние меры Гергенов назвал недостаточными.
- Все дни кризиса я ежедневно общаюсь с уполномоченным по правам предпринимателей Матхеевым, общественными организациями « Опора России», Торгово- промышленной палата РБ, депутатами Хурала. Что понятно на сегодняшний день? Ничего, - написал в Facebook Михаил Гергенов.
По его оценке, в Бурятии зарегистрировано порядка 18 тысяч ИП и 11 тысяч юрлиц, где официально работают более 50 тысяч человек. «Наверное, ещё столько же трудится неофициально», - высказался Гергенов.
- Все в апреле 2020 года должны заплатить налоги УСНО, ЕНВД за прошлый год, за 1-й квартал этого года, платить зарплату сотрудникам, если даже они не работают, социальные выплаты с зарплаты, кредиты банкам. Помощь окажут только 22- м видам деятельности из федерального списка. Что делать остальным 500? – задался он вопросом.
- Надо объединяться, чтобы выжить, защищать свои права. Поодиночке умирать – не наш вариант. Все вышеперечисленные выше организации помощи предпринимателям работают хорошо. Кроме Хурала. Но это другой вопрос – почему Хурал превратился в декоративный орган, все к этому давно шло, - «проехался» депутат по парламенту республики.
Он призвал к отмене всех налогов для бизнеса хотя бы в апреле 2020 года. Также предприниматель высказал мнение, чтобы всему малому бизнесу разрешили работать в режиме самоизоляции, при соблюдении мер предосторожности.
- Я являюсь депутатом на неосвобожденной основе, не получаю и не получал никогда зарплату в Хурале. Предприниматель уже 30 лет. И хотел бы им остаться. Как и Вы. Только вместе мы сможем выбраться из кризиса, - обратился к бизнесменам Гергенов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии были озвучены новые меры поддержки для бизнеса. Заявлено о поддержке общественного транспорта, туристической отрасли, арендаторов республиканского и муниципального имущества, частных детсадов и, возможно, арендаторов площадей в торговых центрах.
Бурятский депутат: «Хурал превратился в декоративный орган»
Власть, Фото:
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