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Глава Бурятии встретился с ветеранами пограничной службы ФСБ

Глава Бурятии встретился с ветеранами пограничной службы ФСБ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии проходит патриотическая акция «Беречь Отчизну – долг и честь!»

3 марта глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с руководством российского совета ветеранов пограничной службы ФСБ, сообщает пресс-служба правительства республики.

В республике со 2 по 5 марта проходит акция под девизом «Беречь Отчизну – долг и честь!». На встрече с Алексеем Цыденовым руководитель патриотической акции, первый зампред российского совета ветеранов Мансур Валиев отметил, что акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Пограничным управлением ФСБ России проводится ряд мероприятий под эгидой акции «Беречь отчизну - долг и честь». Цель акции – поддержать военнослужащих, которые проходят службу в отдаленных районах и охраняют государственную границу, а также местное население, которое всегда оказывает помощь. Также, в эти дни Пограничное управление ФСБ России по Республике Бурятия отмечает юбилей - 10 лет со дня своего образования. В республику прибыло более 100 человек, это артисты центрального пограничного ансамбля ФСБ России под управлением заслуженного артиста России, полковника Андрея Капралова, книжно-журнальное издательство «Граница», а также представители центрального пограничного музея, - сказал Мансур Валиев.

Зампред правительства по безопасности Петр Мордовской выразил благодарность руководству пограничного управления ФСБ и совету ветеранов за организацию мероприятия.

- Сегодня концерт центрального пограничного ансамбля ФСБ России пройдет в селе Петропавловка Джидинского района и в Русском драматическом театре, где также состоится выставка центрального музея пограничной службы ФСБ России. Завтра концерты пройдут в г. Кяхта и поселке Селенгинск Кабанского района, - сообщил Петр Мордовской.

Накануне, 2 марта в Улан-Удэ прошёл митинг у памятника Николаю Петрову, в ходе которого представители общественности и ветераны почтили память пограничников, отдавших жизни при защите Государственной границы России. Акция под девизом «Беречь Отчизну – долг и честь!» проводится пограничной службой ФСБ в течение нескольких лет. В 2019 году состоялись выезды групп в Дагестан и Крым. В феврале 2020 года участники акции посетили Карелию.

Концерты трупп центрального пограничного ансамбля ФСБ под руководством народного артиста России Андрея Капралова и выставки экспонатов центрального пограничного музея ФСБ пройдут 3 марта в Улан-Удэ и Джидинском районе, 4 марта – в городе Кяхта и Кабанском районе.
глава Бурятии пограничное управление
 
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