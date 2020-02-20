Бывший руководитель Бурятстата не смог добиться вип-пенсии

В декабре прошлого года в Верховном суде Бурятии рассматривали апелляцию по любопытному гражданскому делу о вип-пенсии.
Леонид Мунаев в прошлом руководил Бурятстатом (территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике). Ушёл он из ведомства летом 2018 года «в связи с достижением предельного возраста пребывания на гражданской службе».
В декабре 2018 года Мунаев обратился в Бурятстат с заявлением об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии – проще говоря, VIP-пенсии. Ссылался экс-руководитель ведомства на региональный закон «О доплате к страховой пенсии и пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан». Бурятстат, в свою очередь, принял решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии своего бывшего начальника и направил документы в минсоцзащиты республики для подтверждения права, определения размера и выплаты доплаты.
Однако министерство отказало в доплате. Здесь отметили, что территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике не является госорганом Бурятии.
Казалось бы, на этом история с доплатой закончится, но она только набирала обороты. Леонид Мунаев подал иск в суд первой инстанции – он просил признать незаконным отказ минсоцзащиты Бурятии.
Как следует из материалов дела, бывший руководитель Бурятстата посчитал отказ незаконным, поскольку он трудился в Бурятском республиканском управлении по статистике, Государственном комитете статистики по Бурятии (так ранее называлось ведомство). Также с 1994 года по 2002 год являлся членом правительства республики.
Однако министерство стояло на своём – Государственный комитет Бурятии по статистике являлся территориальным органом федерального органа исполнительной власти, государственным органом республики не являлся. А закон же предусматривает ежемесячную доплату к страховой пенсии лицам, замещавшим должности в государственных органах Бурятии.
Суд первой инстанции – Железнодорожный суд Улан-Удэ – постановил удовлетворить требования Мунаева.
Минсоцзащиты региона подало апелляцию в Верховный суд Бурятии. И не прогадало.
- Для получения ежемесячной доплаты к страховой пенсии необходимо не только на 22.05.1996 года и позднее не менее 4-х лет замещать государственную должность Республики Бурятия, но и быть освобождённым от должности в связи с прекращением полномочий или достигнуть пенсионного возраста в период осуществления полномочий по государственной должности Республики Бурятия (буквальное толкование с учетом п.2.1.1 положения, утвержденного Указом Президента РБ от 15.01.2003г. № 13), - говорится в решении Верховного суда.
Разъясним. Леонид Мунаев ушёл с должности 10 августа 2018 года. То есть его полномочия прекращены в период работы на должности федеральной государственной гражданской службы.
А по региональному закону он должен быть освобождён от должности в период работы именно на госдолжности Бурятии.
Также суд пришёл к выводу, что Государственный комитет Бурятии по статистике не относился к органам исполнительной власти республиканского управления, а был совместным органом исполнительной власти – республиканского и федерального управления.
Тем более, территориальные органы Госкомстата России в части выполнения федеральных статпрограмм финансировались за счёт средств федерального бюджета. Также по документам было предусмотрено финансирование расходов территориальных органов Государственного комитета РФ по статистике за счёт средств федерального бюджета.
«Доводы истца в обоснование требований подлежат отклонению как несостоятельные, поскольку основаны на неправильном толковании норм материального права», говорится здесь.
Суд постановил решение Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 27 августа 2019 года отменить. Принять новое решение, которым в удовлетворении иска Леонида Мунаева к министерству социальной защиты населения Бурятии отказать в полном объёме.
Золотые доплаты из бюджета
Как сообщал «Байкал-Daily», только в 2018 году получателей вип-пенсий в Бурятии насчитывалось 830 человек. Долгие годы они получали колоссальные доплаты из дефицитного бюджета республики. Средняя пенсия бывших высокопоставленных бурятских чиновников и экс-руководства Народного Хурала составляла 150 тысяч рублей. Первый президент Бурятии Леонид Потапов и вовсе получал каждый месяц свыше 250 тысяч.
Борьба с вип-пенсиями в Бурятии с переменным успехом ведётся уже несколько лет. К примеру, в 2016 году доплаты были урезаны всем получателям на 40%, но всего лишь с июня до 31 декабря. За это короткое время бюджет Бурятии сэкономил почти 42 миллиона рублей.
В 2017 году выплаты были возобновлены в полном объёме – бюджет потратил на них 272 миллиона. В апреле 2017 года Народный Хурал отказался сокращать вип-пенсии и проголосовал против законопроекта, урезающего доплаты навсегда на 40%. Сэкономленные средства планировалось направить на поддержку малого и среднего бизнеса. Однако «против» проголосовала практически вся фракция «Единая Россия», так что шансов у проекта закона не оказалось.
Лишь зимой 2018 года Народный Хурал, наконец, принял закон об урезании «золотых» доплат, но не о полной их отмене. Размер доплат к пенсиям тех, кто трудился в органах законодательной и исполнительной власти, органах государственной власти и управления БМАССР, БурАССР, БурССР, КПСС, сократился от 50 до 70 процентов в зависимости от стажа.
Размер доплат к пенсии главы республики (а также президенту Потапову) уменьшился наполовину, для депутатов Народного Хурала - на 30 процентов, для государственных служащих - на 10 процентов.
Высвобожденные в 2018 году деньги направили на жильё для семей, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей.