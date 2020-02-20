Бывший руководитель Бурятстата не смог добиться вип-пенсии

Суд постановил решение Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 27 августа 2019 года отменить. Принять новое решение, которым в удовлетворении иска Леонида Мунаева к министерству социальной защиты населения Бурятии отказать в полном объёме.







Золотые доплаты из бюджета

Высвобожденные в 2018 году деньги направили на жильё для семей, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей.









