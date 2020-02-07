 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Февраля

06 Февраля

Популярное

РКБ в Бурятии временно возглавил кардиолог

РКБ в Бурятии временно возглавил кардиолог
Власть, 
Игорь Шпак временно возглавил республиканскую больницу после ухода Евгении Лудуповой

И.о. главного врача республиканской клинической больницы имени Семашко назначен заместитель главврача по лечебной работе Игорь Шпак.

- С 5 февраля обязанности главного врача исполняет врач высшей категории, заслуженный врач Бурятии, ранее заместитель главного врача по лечебной работе, Игорь Александрович Шпак, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского минздрава.

Игорь Шпак является главным внештатным специалистом-кардиологом минздрава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», бывший главный врач Республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова 4 февраля была официально назначена на должность министра здравоохранения Бурятии.


назначение РКБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

РКБ в Бурятии временно возглавил кардиолог
РКБ в Бурятии временно возглавил кардиолог
Власть, 07.02.2020
Игорь Шпак временно возглавил республиканскую больницу после ухода Евгении Лудуповой
Администрации Агинского округа предложен новый формат работы
Администрации Агинского округа предложен новый формат работы
Власть, 06.02.2020
Ей передадут полномочия сохранения и развития самобытности бурят
В Улан-Удэ управление Роскомнадзора провело день открытых дверей
В Улан-Удэ управление Роскомнадзора провело день открытых дверей
Власть, 06.02.2020
День открытых дверей прошёл для операторов персональных данных
Главу Курумкана задержали по подозрению в мошенничестве
Главу Курумкана задержали по подозрению в мошенничестве
Власть, 06.02.2020
По версии следствия, глава Курумкана пытался обмануть получательницу квартиры
Евгений Соболев уволился с поста главного дорожника Улан-Удэ
Евгений Соболев уволился с поста главного дорожника Улан-Удэ
Власть, 06.02.2020
Распрощается со своим креслом он сразу после отпуска
Глава Бурятии наградил лауреатов государственной премии
Глава Бурятии наградил лауреатов государственной премии
Власть, 06.02.2020
Премии были присуждены в области науки, техники и образования
Глава Бурятии поручил контролировать рост цен на продукты
Глава Бурятии поручил контролировать рост цен на продукты
Власть, 06.02.2020
В Бурятии введут мониторинг цен на товары первой необходимости
Глава Бурятии дал поручение по языкам коренных народов Севера
Глава Бурятии дал поручение по языкам коренных народов Севера
Власть, 06.02.2020
Глава Бурятии встретился с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера
Экс-зампреда правительства Бурятии возмутили балконы в Улан-Удэ
Экс-зампреда правительства Бурятии возмутили балконы в Улан-Удэ
Власть, 06.02.2020
Владимира Матханова шокировала «архитектурная какафония» столицы Бурятии
В Бурятии ГИБДД вручили 46 «Шкод» и «УАЗов»
В Бурятии ГИБДД вручили 46 «Шкод» и «УАЗов»
Власть, 06.02.2020
Обновление автопарка коснулось всех территориальных подразделений органов внутренних дел
Глава Бурятии и зампреды правительства публично отчитаются
Глава Бурятии и зампреды правительства публично отчитаются
Власть, 05.02.2020
В мероприятии в ФСК может принять участие каждый желающий
В Бурятии освободился пост замминистра здравоохранения
В Бурятии освободился пост замминистра здравоохранения
Власть, 05.02.2020
Батор Будаев покидает кресло заместителя министра
Нового главу минздрава Бурятии представили медикам
Нового главу минздрава Бурятии представили медикам
Власть, 05.02.2020
Евгения Лудупова посетила в новом статусе планёрку медорганизаций

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^