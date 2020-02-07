Игорь Шпак временно возглавил республиканскую больницу после ухода Евгении Лудуповой
И.о. главного врача республиканской клинической больницы имени Семашко назначен заместитель главврача по лечебной работе Игорь Шпак.
- С 5 февраля обязанности главного врача исполняет врач высшей категории, заслуженный врач Бурятии, ранее заместитель главного врача по лечебной работе, Игорь Александрович Шпак, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского минздрава.
Игорь Шпак является главным внештатным специалистом-кардиологом минздрава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», бывший главный врач Республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова 4 февраля была официально назначена на должность министра здравоохранения Бурятии.
РКБ в Бурятии временно возглавил кардиолог
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 07.02.2020
Игорь Шпак временно возглавил республиканскую больницу после ухода Евгении Лудуповой
Его поднимут до 10 тысяч рублей
Ей передадут полномочия сохранения и развития самобытности бурят
День открытых дверей прошёл для операторов персональных данных
По версии следствия, глава Курумкана пытался обмануть получательницу квартиры
Распрощается со своим креслом он сразу после отпуска
Премии были присуждены в области науки, техники и образования
В Бурятии введут мониторинг цен на товары первой необходимости
Глава Бурятии встретился с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера
Владимира Матханова шокировала «архитектурная какафония» столицы Бурятии
Обновление автопарка коснулось всех территориальных подразделений органов внутренних дел
Виновника оштрафовали за нарушение
В мероприятии в ФСК может принять участие каждый желающий
Батор Будаев покидает кресло заместителя министра
Евгения Лудупова посетила в новом статусе планёрку медорганизаций