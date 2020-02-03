Замминистра туризма Бурятии покинул свой пост

Денис Ивлев вернётся в Алтайский край
Заместитель министра туризма Бурятии - председатель комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии Денис Ивлев покидает свою должность. Об этом сообщил руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов в Facebook.
- Спасибо за совместную работу! Понятно, что многое из задуманного ещё не реализовано. Но жизненные обстоятельства никто не отменял. Желаю успешной работы в родном краю, не забывать Бурятию! – написал он и прикрепил к посту совместную фотографию.
Денис Ивлев, уроженец Алтайского края, был назначен
замминистра культуры 12 февраля 2019 года.
Он окончил Алтайский государственный технический университет. Трудился в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, а до этого работал в главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края.
Место замминистра туризма освободилось после ухода Евгения Малыгина в конце сентября 2018 года. Вскоре он получил пост
заместителя гендиректора «Байкальской гавани».
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