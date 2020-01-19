Глава Бурятии окунулся в прорубь на Крещение

Глава Бурятии Алексей Цыденов окунулся в прорубь на Крещение. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
«С Крещением Господнем!» – коротко подписал он видеозапись.
На кадрах видно, что руководитель региона находится в тёплой купели, в окружении других мужчин он дожидается своей очереди, входит в воду, креститься, трижды окунается с головой в ледяную воду и выходит.
- Алексей Самбуевич, с Крещением! – говорят ему жители Бурятии.
- А, ура! – отвечает глава республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году Алексей Цыденов тоже окунался на Крещение. Тогда он воскликнул «Будем здоровы!», выйдя из воды.
Используя наш сайт, вы принимаете условия, согласно которым мы используем cookie-файлы для анализа данных и создания контента (в том числе рекламного) и даёте согласие на обработку файлов cookie и пользовательских, персональных данных.