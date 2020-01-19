Глава Бурятии окунулся в прорубь на Крещение









Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году Алексей Цыденов тоже





Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году Алексей Цыденов тоже окунался на Крещение. Тогда он воскликнул «Будем здоровы!», выйдя из воды.

Глава Бурятии Алексей Цыденов окунулся в прорубь на Крещение. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.«С Крещением Господнем!» – коротко подписал он видеозапись.На кадрах видно, что руководитель региона находится в тёплой купели, в окружении других мужчин он дожидается своей очереди, входит в воду, креститься, трижды окунается с головой в ледяную воду и выходит.- Алексей Самбуевич, с Крещением! – говорят ему жители Бурятии.- А, ура! – отвечает глава республики.