Глава Бурятии окунулся в прорубь на Крещение





Глава Бурятии Алексей Цыденов окунулся в крещенскую воду. Видео погружения опубликовано в официальном аккаунте правительства Бурятии в Instagram.В коротком видеоролике запечатлено, как Алексей Цыденов входит в тёплую купель и трижды окунается с головой.- Ох, как здорово! Будем здоровы! - сказал глава Бурятии, выйдя из воды.