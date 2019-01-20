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Глава Бурятии окунулся в прорубь на Крещение

Глава Бурятии окунулся в прорубь на Крещение
Общество, 
«Будем здоровы!», - сказал Алексей Цыденов, выйдя из воды

Глава Бурятии Алексей Цыденов окунулся в крещенскую воду. Видео погружения опубликовано в официальном аккаунте правительства Бурятии в Instagram.

В коротком видеоролике запечатлено, как Алексей Цыденов входит в тёплую купель и трижды окунается с головой.

- Ох, как здорово! Будем здоровы! - сказал глава Бурятии, выйдя из воды.



Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 18 на 19 января 22 тысячи жителей республики искупались в крещенских водах. Фоторепортаж из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря можно посмотреть здесь. 
Крещение глава Бурятии
 
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