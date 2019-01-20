Глава Бурятии окунулся в прорубь на Крещение

«Будем здоровы!», - сказал Алексей Цыденов, выйдя из воды
Глава Бурятии Алексей Цыденов окунулся в крещенскую воду. Видео погружения опубликовано в официальном аккаунте правительства Бурятии в Instagram.
В коротком видеоролике запечатлено, как Алексей Цыденов входит в тёплую купель и трижды окунается с головой.
- Ох, как здорово! Будем здоровы! - сказал глава Бурятии, выйдя из воды.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 18 на 19 января 22 тысячи жителей
республики искупались в крещенских водах. Фоторепортаж
из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря можно посмотреть здесь.
«Будем здоровы!», - сказал Алексей Цыденов, выйдя из воды
Сотрудники ГИБДД и педагоги обсудили вопросы детской безопасности на дороге
Лидером «волшебного» рейтинга остаётся Дед Мороз из Великого Устюга
Республику представляли Василина Понаморёва и Николай Орешков
Младенца назвали Романом
Им выдали денежные выплаты
Лыжница из Бурятии заняла 50 место
Безопасность обеспечивали 200 человек
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 января по республике местами небольшой снег
Чтобы сделать операцию, 21-летней Туяне необходимо 1,5 миллиона рублей
В ролике «Титазино» рассказывают, как «поднять бабла» на кэшбэке в супермаркете. ВИДЕО
Александр Кондрашин в финале ни разу не сделал выстрела достоинством ниже 9 очков
«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря
В крещенские воды окунулись в Баргузине. ФОТО
Сборную республики представят 90 спортсменов