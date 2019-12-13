Юрий Трутнев подтвердил, что самолёт «Байкал» будут строить в Улан-Удэ

«Полетит самолёт!» - развеял опасения полпред президента в ДФО
На пресс-конференции зампреда правительства России – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ответил на вопросы о региональных авиаперелётах, транспортной доступности и развитии инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе.
В частности, Юрий Трутнев ответил на вопрос журналиста из Бурятии о судьбе самолёта «Байкал» и рассказал о совещании у президента России Владимира Путина, которое прошло 11 декабря.
Совещание было посвящено теме региональной авиации, отдельно обсуждалось производство самолёта «Байкал».
- Полетит самолёт! Вы знаете, мы ваш самолёт просили специально привезти на Восточный экономический форум, показывали его президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Вчера на совещании, которое президент проводил с членами правительства, было уделено отдельное внимание самолёту «Байкал», его производству. И Минпром ещё раз уверил, что самолёт будут строить, и будут строить в Улан-Удэ - они подали документы на сертификацию, - сказал Юрий Трутнев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что производством самолёта будут заниматься в Улан-Удэ, кроме того, уже выбран разработчик. Опасения, что производство самолёта будет перенесено из Бурятии, появились после соответствующих публикаций в федеральных СМИ.
Полпред рассказал, что единственный вопрос, который на сегодняшний день решается, это вопрос материалов, из которых будет построен фюзеляж самолёта. Он может быть сделан из металла или из композитного материала.
- Владимир Владимирович сказал, чтобы предусматривали и ту, и другую возможность. Кстати, в Улан-Удэ нет композита, тогда при композитном исполнении от вас фюзеляж может уйти. С металлом вы работаете, работаете достаточно эффективно. Поэтому самолёт «Байкал» будем обязательно ставить на крыло. В композите или металле - в этом надо разбираться, это зависит качества разработки технологий производства композитных материалов в России, - подытожил Юрий Трутнев.
Глава Бурятии Алексей Цыденов не раз подчёркивал, что в производстве самолёта заинтересованы все регионы Дальнего Востока, к самолёту есть интерес у международных покупателей.
- Мы провели опрос губернаторов России, и все регионы Сибири, Арктики, Дальнего Востока говорят: дайте нам этот самолёт. А с Якутией у нас уже подписан контракт на поставку с 2021 года, то есть, востребованность высокая – сообщал Алексей Цыденов.
Разработка новосибирских учёных ТВС-2ДТС обладает уникальными характеристиками, которые необходимы региональному самолёту отвечает современным и перспективным требованиям рынка по грузоподъёмности - до 3000 кг, пассажировместимости - до 14 человек, дальности полёта - до 5 100 км, высокой топливной эффективности, возможности эксплуатации на необорудованных аэродромах и посадочных площадках ограниченных размеров, что в конечном итоге обеспечивает очень высокую технико-экономическую эффективность и привлекательность эксплуатации.
Предполагается, что самолёт «Байкал» должен заменить самолёт АН-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году. Самолёт планируется использовать для межрегиональных перевозки решения проблемы низкой транспортной доступности отдалённых населённых пунктов регионов не только Дальнего Востока, но и по всей России. Также подобный легкомоторный самолёт может быть использован и для решения других задач, как например тушение лесных пожаров, выполнение сельскохозяйственных работ, оказание экстренной медицинской помощи жителям отдалённых районов.
Юрий Трутнев подтвердил, что самолёт «Байкал» будут строить в Улан-Удэ
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