«Речь на бурятском языке в том объёме, в котором могу сказать, говорю не по бумажке», - отметил глава
Сегодня, 13 ноября, на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов дал обещание выучить бурятский язык до формата бытового общения до конца первого срока. Главе Бурятии задали вопрос о том, находит ли время Алексей Цыденов при своём загруженном графике на изучение бурятского языка и сколько слов удалось выучить за два года работы в республике.
- Слова я не считал сколько учил, понятно, что это происходит в основном перед официальным выступлением, когда там есть определённая речь на бурятском языке. Вы, наверное, видите, что я с бумажки не читаю, поэтому речь на бурятском тоже в том объёме, в котором могу сказать, тоже говорю не по бумажке. Не так много у меня времени конечно на изучение, но учу. Я надеюсь, что до формата бытового общения выучу до конца первого срока, - ответил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 октября в Улан-Удэ состоялся круглый стол по острой проблеме сохранения и развития бурятского языка. Самые различные мнения были высказаны по решению проблемы. 18 октября Алексей Цыденов встретился с учителями бурятского языка.
Алексей Цыденов пообещал выучить бурятский язык до конца срока
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Речь на бурятском языке в том объёме, в котором могу сказать, говорю не по бумажке», - отметил глава
Приём состоится в приёмной президента Российской Федерации в республике
Глава Бурятии побывал с рабочим визитом в Тарбагатайском районе
Республика попала в список регионов, где из-за регоператора может случиться «мусорный коллапс»
Приёмы будут проводиться два дня подряд
Глава села незаконно выдала землю родственникам
Областные законодатели называют ситуацию в регионе запущенной
Рост расходов связан с тем, что депутаты хотят чаще видеть себя с положительной стороны в СМИ
Сегодня, 12 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочей поездкой в Тарбагатайском районе
Инициативу озвучил комитет Госдумы по региональной политике
Нарушения выявила прокуратура
Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов оставил в Facebook пост по поводу года в ДФО
К такому выводу пришла Байкальская природоохранная прокуратура
Татьяна Митрофанова официально возглавила комитет по образованию Улан-Удэ и рассказала о первых шагах в новой должности
Государство всё глубже уходит в онлайн, отметили на форуме