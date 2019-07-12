Жители Бурятии шутят под снимком Цыденова в сельском магазине

Фотография моментально разлетелась по пабликам. ves_ulan_ude_ предложил подписчикам придумать описание к фото.Пользователи упражняются в остроумии.«В этот раз точно пятнадцатого без просрочек!», «Ништяк, до девяти успел», «Также как все, как все, как все я по Земле хожу, хожу и у судьбы как все, как все счастья себе прошу...», «Хлебушку продайте», «Когда лень ехать до Спутника», «Майонез Провансаль в пакетиках есть?» - шутят пользователи.