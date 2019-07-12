Экс-глава полпредства Бурятии подал документы в избирательную комиссию
На выборах мэра Улан-Удэ появился седьмой претендент. Им стал бывший зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры и экс-глава полпредства Бурятии Мункожап Бадмаев. Как сообщал «Байкал-Daily», приказ о увольнении Бадмаева с поста руководителя полпредства глава республики подписал в мае.
Накануне Мункожап Бадмаев подал документы в избирательную комиссию. Он не представляет какую-либо политическую партию, а пошёл самовыдвиженцем.
Таким образом, он стал седьмым в списке на пост градоначальника.
Как сообщал «Байкал-Daily», предвыборную гонку уже начали самовыдвиженец, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков; директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев от партии «Справедливая Россия»; иркутский сенатор Вячеслав Мархаев, лидер Бурятского отделения КПРФ; телеведущий, представляющий «Коммунистическую партию социальной справедливости», Батодалай Багдаев; самовыдвиженец, журналист Евгения Балтатарова, а также представитель ЛДПР Николай Чимитов.
Приём документов от кандидатов ведётся до 15 июля. Выборы мэра Улан-Удэ состоятся 8 сентября.
Мункожап Бадмаев стал седьмым претендентом на пост мэра Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экс-глава полпредства Бурятии подал документы в избирательную комиссию
Андрей Капитонов назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области
Прокуратура выявила множество нарушений в работе отделов соцзащиты
Нарушения выявила прокурорская проверка
Новый министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников провёл первое совещание с главными врачами краевых и центральных районных больниц по видеосвязи
Прежде она трудилась в Забайкальской топливно-энергетической компании
Депутатов Народного Хурала Бурятии уличили в коррупционных нарушениях
Вышедший из КПРФ Галсан Дареев обещает восстановить имидж БГСХА
Закон прошёл третье чтение
Дело Сергея Шеверды готовят к передаче в суд
А Бато Багдаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске появилась угроза исчезновения леса в микрорайонах Университетский, Первомайский и Юбилейный
Новый председатель Арбитражного суда Бурятии обещал «продолжить традиции по высокому качеству отправления правосудия»
Прокуратура выявила антикоррупционное нарушение, которое грозит отставкой мэру Гусиноозёрска
Прокуратура внесла представление за схемы объектов развлечения и отдыха