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Мункожап Бадмаев стал седьмым претендентом на пост мэра Улан-Удэ

Мункожап Бадмаев стал седьмым претендентом на пост мэра Улан-Удэ
Власть, 
Экс-глава полпредства Бурятии подал документы в избирательную комиссию

На выборах мэра Улан-Удэ появился седьмой претендент. Им стал бывший зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры и экс-глава полпредства Бурятии Мункожап Бадмаев. Как сообщал «Байкал-Daily», приказ о увольнении Бадмаева с поста руководителя полпредства глава республики подписал в мае.

Накануне Мункожап Бадмаев подал документы в избирательную комиссию. Он не представляет какую-либо политическую партию, а пошёл самовыдвиженцем.

Таким образом, он стал седьмым в списке на пост градоначальника.

Как сообщал «Байкал-Daily», предвыборную гонку уже начали самовыдвиженец, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков; директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев от партии «Справедливая Россия»; иркутский сенатор Вячеслав Мархаев, лидер Бурятского отделения КПРФ; телеведущий, представляющий «Коммунистическую партию социальной справедливости», Батодалай Багдаев; самовыдвиженец, журналист Евгения Балтатарова, а также представитель ЛДПР Николай Чимитов.

Приём документов от кандидатов ведётся до 15 июля. Выборы мэра Улан-Удэ состоятся 8 сентября.
выборы
 
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