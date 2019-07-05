Иркутский сенатор Мархаев посетил избирательную комиссию Улан-Удэ
4 июля во второй половине дня первый секретарь БРО КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подал документы в городскую избирательную комиссию для участия в выборах мэра Улан-Удэ. Об этом сообщает Бурятское отделение КПРФ.
В 2017 году Вячеслав Мархаев планировал участие в выборах главы Бурятии. Однако Избирком отказал ему в регистрации по ряду причин, вроде наличия сдвоенных подписей.
Как сообщал «Байкал-Daily», первым 17 июня в избирательную комиссию отправился и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он будет участвовать в выборах самовыдвиженцем. Также 28 июня документы для участия в выборах подал Бато Багдаев.
Ранее об участии в выборах объявила также журналист Евгения Балтатарова. Она сообщила «Байкал-Daily», что подаст необходимые документы в избирательную комиссию в скором времени.
Приём документов от кандидатов в мэры ведётся до 15 июля.
Выборы мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета состоятся 8 сентября.
Вячеслав Мархаев подал документы для участия в выборах мэра Улан-Удэ
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