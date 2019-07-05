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Вячеслав Мархаев подал документы для участия в выборах мэра Улан-Удэ

Вячеслав Мархаев подал документы для участия в выборах мэра Улан-Удэ
Власть,  Фото:БРО КПРФ
Иркутский сенатор Мархаев посетил избирательную комиссию Улан-Удэ

4 июля во второй половине дня первый секретарь БРО КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подал документы в городскую избирательную комиссию для участия в выборах мэра Улан-Удэ. Об этом сообщает Бурятское отделение КПРФ.

В 2017 году Вячеслав Мархаев планировал участие в выборах главы Бурятии. Однако Избирком отказал ему в регистрации по ряду причин, вроде наличия сдвоенных подписей.

Как сообщал «Байкал-Daily», первым 17 июня в избирательную комиссию отправился и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он будет участвовать в выборах самовыдвиженцем. Также 28 июня документы для участия в выборах подал Бато Багдаев.

Ранее об участии в выборах объявила также журналист Евгения Балтатарова. Она сообщила «Байкал-Daily», что подаст необходимые документы в избирательную комиссию в скором времени.

Приём документов от кандидатов в мэры ведётся до 15 июля.

Выборы мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета состоятся 8 сентября.
выборы КПРФ
 
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