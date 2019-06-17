Игорь Шутенков первым подал документы для участия в выборах мэра Улан-Удэ

Первым, кто подал документы для участия в выборах, стал Игорь Шутенков.





- Я сегодня дал согласие на возможность баллотироваться на должность мэра. Сейчас начнутся подготовительные мероприятия, открою счёт, получу подписные листы, соберу подписи и только после этого я буду официально зарегистрирован как кандидат. – рассказал и. о. главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.















Выдвижение кандидатов продлится до 15 июля.



Также избирательная комиссия начала принимать документы от кандидатов в депутаты горсовета. На сегодняшний день это сделал один человек – самовыдвиженец от округа №5.



- По закону кандидаты должны сдать определённый список документов. сейчас мы будем их проверять. Запрашивать на судимость, на достоверность документов; на дееспособность кандидатов проверяют, потому что у нас есть ограничения, – уточнила председатель избирательной комиссии Улан-Удэ Марина Андронова.



