Евгения Балтатарова двинулась на выборы мэра Улан-Удэ

Осталась неделя до завершения регистрации кандидатов для участия в выборах мэра Улан-Удэ. Пока документы в избирательную комиссию сдали пять человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», первым предвыборную гонку начал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он пошёл не от «Единой России», а самовыдвиженцем.
4 июля документы подал иркутский сенатор Вячеслав Мархаев, лидер Бурятского отделения КПРФ.
6 июля на выборы двинулся телеведущий, общественник и политик Батодалай Багдаев, представляющий «Коммунистическую партию социальной справедливости».
От ЛДПР кандидатом на пост мэра выступил Николай Чимитов.
В воскресенье, 7 июля документы в избирательную комиссию сдала известный бурятский журналист Евгения Балтатарова. Процесс она сняла на видео и выложила в Facebook.
Ещё одним кандидатом должен стать директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев, представитель партии «Справедливая Россия». Партийная конференция, на которой была определена кандидатура Бадмаева, состоялась на днях. Пользователи Сети отмечают внешнее сходство Бадмаева и прежнего мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева.
Документы кандидат от «Справедливой России» ещё не подал, но, вероятно, сделает это в скором времени.
Приём документов от кандидатов в мэры ведётся до 15 июля. Выборы мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета состоятся 8 сентября.