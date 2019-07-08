Евгения Балтатарова двинулась на выборы мэра Улан-Удэ

В воскресенье, 7 июля документы в избирательную комиссию сдала известный бурятский журналист Евгения Балтатарова. Процесс она сняла на видео и выложила в Facebook.

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