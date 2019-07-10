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В Улан-Удэ появился шестой претендент на кресло мэра

В Улан-Удэ появился шестой претендент на кресло мэра
Власть, 
А Бато Багдаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра

В Улан-Удэ определился шестой претендент на кресло мэра. 9 июля директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев подал документы для регистрации в избирательную комиссию Улан-Удэ. Об этом сообщил его сын, активист регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Бадмаев в социальных сетях.

- Сдали документы в избирательную комиссию Улан-Удэ, - написал он.

Геннадий Бадмаев выдвигается от партии «Справедливая Россия».

Как сообщал «Байкал-Daily», кандидатура Бадмаева была определена на днях на партийной конференции.

Таким образом, на сегодня в гонку за кресло мэра вступили шесть человек.

Первым предвыборную гонку начал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он пошёл не от «Единой России», а самовыдвиженцем.

4 июля документы подал иркутский сенатор Вячеслав Мархаев, лидер Бурятского отделения КПРФ.

6 июля на выборы двинулся телеведущий, общественник и политик Батодалай Багдаев, представляющий «Коммунистическую партию социальной справедливости».

От ЛДПР кандидатом на пост мэра выступил Николай Чимитов.

7 июля документы в избирательную комиссию сдала известный бурятский журналист Евгения Балтатарова.

Сегодня Бато Багдаев сообщил о том, что успешно зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Улан-Удэ.

«Первым среди претендентов прошел всю процедуру регистрации и, наконец, получил удостоверение за N1 кандидата в мэры Улан-Удэ. Впереди тяжёлый выборный путь, пройти который до конца суждено только одному», - сообщил Багдаев.




Приём документов от кандидатов в мэры ведётся до 15 июля. Выборы мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета состоятся 8 сентября.

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