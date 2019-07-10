В Улан-Удэ появился шестой претендент на кресло мэра

В Улан-Удэ определился шестой претендент на кресло мэра. 9 июля директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев подал документы для регистрации в избирательную комиссию Улан-Удэ. Об этом сообщил его сын, активист регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Бадмаев в социальных сетях.
- Сдали документы в избирательную комиссию Улан-Удэ, - написал он.
Геннадий Бадмаев выдвигается от партии «Справедливая Россия».
Как сообщал «Байкал-Daily», кандидатура Бадмаева была определена на днях на партийной конференции.
Таким образом, на сегодня в гонку за кресло мэра вступили шесть человек.
Первым предвыборную гонку начал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он пошёл не от «Единой России», а самовыдвиженцем.
4 июля документы подал иркутский сенатор Вячеслав Мархаев, лидер Бурятского отделения КПРФ.
6 июля на выборы двинулся телеведущий, общественник и политик Батодалай Багдаев, представляющий «Коммунистическую партию социальной справедливости».
От ЛДПР кандидатом на пост мэра выступил Николай Чимитов.
7 июля документы в избирательную комиссию сдала известный бурятский журналист Евгения Балтатарова.
Сегодня Бато Багдаев сообщил о том, что успешно зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Улан-Удэ.
«Первым среди претендентов прошел всю процедуру регистрации и, наконец, получил удостоверение за N1 кандидата в мэры Улан-Удэ. Впереди тяжёлый выборный путь, пройти который до конца суждено только одному», - сообщил Багдаев.
Приём документов от кандидатов в мэры ведётся до 15 июля. Выборы мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета состоятся 8 сентября.