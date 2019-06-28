Бато Багдаев подал сегодня документы в избирательную комиссию Улан-Удэ
Бурятский политик Бато Багдаев выдвинулся кандидатом на выборы мэра Улан-Удэ. Документы в избирательную комиссию Улан-Удэ он подал в пятницу, 28 июня, о чём сообщил на своей странице в Facebook.
«Лето будет жарким! – прокомментировал Бато Багдаев. – Жду, дорогие друзья, ваших предложений в мою предвыборную программу».
Как сообщал «Байкал-Daily», первым кандидатом на выборы мэра стал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он подал документы 17 июня.
Планируется баллотироваться в мэры также известный журналист Евгения Балтатарова. В прошлые выходные КПРФ Бурятия приняла решение выдвинуть своим кандидатом иркутского сенатора Вячеслава Мархаева.
В 2017 году Бато Багдаев, тогда кандидат от партии «Коммунисты России» баллотировался на пост главы Бурятии. Он стал вторым после Алексея Цыденова, получив 5,15% голосов. Третьим тогда стал лидер ЛДПР Сергей Дорош – 4,3%. Во время той предвыборной кампании Багдаева задержала полиция на митинге КПРФ.
Выборы мэра Улан-Удэ состоятся 8 сентября.
Бато Багдаев выдвинулся кандидатом в мэры Улан-Удэ
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