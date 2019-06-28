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Бато Багдаев выдвинулся кандидатом в мэры Улан-Удэ

Бато Багдаев выдвинулся кандидатом в мэры Улан-Удэ
Власть, 
Бато Багдаев подал сегодня документы в избирательную комиссию Улан-Удэ

Бурятский политик Бато Багдаев выдвинулся кандидатом на выборы мэра Улан-Удэ. Документы в избирательную комиссию Улан-Удэ он подал в пятницу, 28 июня, о чём сообщил на своей странице в Facebook.

«Лето будет жарким! – прокомментировал Бато Багдаев. – Жду, дорогие друзья, ваших предложений в мою предвыборную программу».

Как сообщал «Байкал-Daily», первым кандидатом на выборы мэра стал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он подал документы 17 июня.

Планируется баллотироваться в мэры также известный журналист Евгения Балтатарова. В прошлые выходные КПРФ Бурятия приняла решение выдвинуть своим кандидатом иркутского сенатора Вячеслава Мархаева.

В 2017 году Бато Багдаев, тогда кандидат от партии «Коммунисты России» баллотировался на пост главы Бурятии. Он стал вторым после Алексея Цыденова, получив 5,15% голосов. Третьим тогда стал лидер ЛДПР Сергей Дорош – 4,3%. Во время той предвыборной кампании Багдаева задержала полиция на митинге КПРФ.

Выборы мэра Улан-Удэ состоятся 8 сентября.

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