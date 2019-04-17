В Забайкалье отремонтируют ветхие больницы

На очереди медучреждения Читы и Хилка



В Забайкальском крае на реализацию соцпроекта по развитию центров экономического роста (ЦЭР) выделено более трёх миллиардов рублей. Из них в текущем году освоят 954 миллиона. Средства, в том числе, пойдут на капитальные ремонты больниц.



В этом году уже началась реализация плана ЦЭР. Согласно ему будут произведены строительные работы в центральной районной больнице города Хилок, а также в городских больницах №1 и №2, в здании травмпункта, в краевом госпитале ветеранов войн, в городском родильном доме и на станции скорой медицинской помощи.



Также, в рамках развития ЦЭР в период с 2019-2021 годы планируется приобретение 40 фельдшерско-акушерских пунктов, 203 квартир служебного жилья для медицинских работников, проектирование на строительство детской клинической и туберкулезной больниц.



На 1 января 2019 года общее техническое состояние помещений медицинских организаций достигает износа до 70%. В ведомственной подчиненности министерства здравоохранения находится 1347 объектов, у половины срок эксплуатации истек. 494 помещения – это деревянные постройки, в аварийном состоянии находятся 49 зданий и 804 нуждаются в проведении капитальных ремонтов. В целом, более половины объектов не ремонтировались по 20-25 лет.



Как сообщает официальный портал Забайкальского края, начиная с 2017 года были приведены в порядок 10 медорганизаций, в 2018 – девять. За период с 2014 по 2016 годы капремонт больниц не проводился.

