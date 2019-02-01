Юрий Трутнев посетил в Бурятии нефритовое производство

В четверг вечером, 31 января, в Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства страны Юрий Трутнев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Полпред уже посетил производство резидента республиканского промышленного парка. Компания занимается проектом по переработке нефрита.
- На площади более 2000 квадратных метров промышленного парка создано высокоэффективное производство, годовой объём которого составит 6-10 тонн продукции. Закуплены 54 единиц станочного оборудования, включая 3D фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ для художественной обработки камня. Общий объём инвестиций планируется в 53 миллиона рублей, - уточнили в правительстве республики.
Сегодня, 1 февраля, Юрий Трутнев посетит Улан-Удэнский авиационный завод. После запланирована встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
Далее вице-премьер проведёт совещание по вопросу создания в республике территорий опережающего развития и инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. Состоится подписание концессионного соглашения о создании и эксплуатации центра ядерной медицины в Бурятии.
Запланированы совещания по вопросам социального развития центров экономического роста в Бурятии и по актуальным вопросам социально-экономического развития региона в целом.
В совещаниях примут участие представители правительства России- первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев, замминистра экономического развития Вадим Живулин, замминистра просвещения Андрей Николаев, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис, замминистра природных ресурсов и экологии Иван Валентик, замминистра транспорта Алексей Семенов, врио замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Игорь Владимиров, а также представители министерства финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Рабочая программа визита Юрия Трутнева завершится посещением Физкультурно-спортивного комплекса.
В связи с приездом Юрия Трутнева улан-удэнцев предупреждают, что в течение дня (на время прохождения колонны) в центре города и в направлении Восточного будет затруднено движение.
Успел полпред посетить музей истории Бурятии и Иволгинский дацан, где узнал, в частности, как оказаться в нирване.