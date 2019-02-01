Юрий Трутнев посетил в Бурятии нефритовое производство

- На площади более 2000 квадратных метров промышленного парка создано высокоэффективное производство, годовой объём которого составит 6-10 тонн продукции. Закуплены 54 единиц станочного оборудования, включая 3D фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ для художественной обработки камня. Общий объём инвестиций планируется в 53 миллиона рублей, - уточнили в правительстве республики.















Запланированы совещания по вопросам социального развития центров экономического роста в Бурятии и по актуальным вопросам социально-экономического развития региона в целом.











Рабочая программа визита Юрия Трутнева завершится посещением Физкультурно-спортивного комплекса.



















В связи с приездом Юрия Трутнева улан-удэнцев предупреждают, что в течение дня (на время прохождения колонны) в центре города и в направлении Восточного будет затруднено движение.



