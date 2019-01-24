Алексей Цыденов провёл аукцион своих портретов и подарил школьнице 2 тысячи

Сегодня глава Бурятии работает в Окинском районе. Алексей Цыденов осмотрит ряд объектов, построенных силами ТОС - сельский Дом культуры, детский сад и другое.
На одном из объектов – в спортивном зале в селе Саяны дети подготовили необычный сюрприз для главы Бурятии. Школьники нарисовали его портреты – это были красиво оформленные композиции и карикатуры.
Портреты понравились Алексею Цыденову, и он тут же решил провести импровизированный аукцион среди сопровождавших его министров и работников республиканского правительства. В итоге было продано как минимум 5 лотов.
Три портрета за сто рублей приобрёл министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Ещё один портрет за 300 рублей достался сотруднику правительства. Самый же дорогой лот – за две тысячи рублей приобрёл сам Алексей Цыденов.
В конце аукциона, девочка, продавшая главе Бурятии портрет за 2000 рублей, подошла к нему.
- У меня сегодня ещё день рождения, - сказала Алексею Самбуевичу школьница.
В ответ на это, глава республики улыбнулся девочке, поздравил её с праздником, поцеловал в щёку и подарил от себя ещё две тысячи рублей.
В рабочей программе главы Бурятии также посещение крестьянско-фермерского хозяйства, объектов социальной сферы и дорожной инфраструктуры, в том числе детского оздоровительного лагеря «Эрчинэ», ипподрома и борцовской юрты в селе Саяны. Глава республики примет участие в открытии Центра сойотской культуры и народного творчества в Орлике и проведёт встречу с местным населением.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году уличный художник в Улан-Удэ, чтобы заманить клиентов, написал портрет Алексея Цыденова. По словам мастера, такой подход сработал.
Фото и видео с момента аукциона «Байкал-Daily» представит позднее.