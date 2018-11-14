Глава Бурятии хочет вернуть прямые выборы мэра в Улан-Удэ. Такой законопроект готовится к внесению на очередную сессию Народного Хурала в декабре. Уже после внесения можно сказать о том, что именно глава инициировал изменения.
Подобная модель выборов была до 2012 года. Градоначальником был человек, избранный на прямых выборах мэра, должность председателя горсовета была отдельной, его выбирали из депутатов, должности сити-менеджера не было.
О модели разграничения полномочий и организации власти в городском округе Улан-Удэ:
Один из вариантов – проведение прямых выборов мэра, который возглавит местную администрацию - исполнительную власть и сконцентрируется на выполнении административно-управленческих и хозяйственных функций в интересах населения.
Это позволить отказаться от должности «сити-менеджера», а также чётко разграничит функции Горсовета, который занимается правотворчеством, и местной администрации.
Необходимо отметить федеральным законом от 27 мая 2014 года №136-ФЗ в ряд статей Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяющих модель разграничения полномочий между уровнями публичной власти в сфере организации местного самоуправления, в основе которой лежал порядок формирования органов местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования непосредственно на основании названного Федерального закона, внесены изменения, предусматривающие в качестве общего правила решение данного вопроса с участием субъектов Российской Федерации.
При этом в декабре 2015 года конституционный суд страны в постановлении № 30-П выразил правовую позицию о том, что федеральным законом придан особый статус административному центру (столице) субъекта России как месту постоянного расположения высших органов государственной власти, что предполагает необходимость создания дополнительных гарантий достижения баланса государственных (региональных) и местных интересов при организации и осуществлении публичной власти в пределах соответствующих границ, включая обеспечение согласованного функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления в ходе реализации стоящих перед ними административно-политических задач.
В контексте таких рассуждений конституционный суд страны подтвердил право регионального законодателя предусмотреть единственно возможный способ замещения должности главы муниципального образования.