

Это позволить отказаться от должности «сити-менеджера», а также чётко разграничит функции Горсовета, который занимается правотворчеством, и местной администрации.



Необходимо отметить федеральным законом от 27 мая 2014 года №136-ФЗ в ряд статей Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяющих модель разграничения полномочий между уровнями публичной власти в сфере организации местного самоуправления, в основе которой лежал порядок формирования органов местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования непосредственно на основании названного Федерального закона, внесены изменения, предусматривающие в качестве общего правила решение данного вопроса с участием субъектов Российской Федерации.



При этом в декабре 2015 года конституционный суд страны в постановлении № 30-П выразил правовую позицию о том, что федеральным законом придан особый статус административному центру (столице) субъекта России как месту постоянного расположения высших органов государственной власти, что предполагает необходимость создания дополнительных гарантий достижения баланса государственных (региональных) и местных интересов при организации и осуществлении публичной власти в пределах соответствующих границ, включая обеспечение согласованного функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления в ходе реализации стоящих перед ними административно-политических задач.



В контексте таких рассуждений конституционный суд страны подтвердил право регионального законодателя предусмотреть единственно возможный способ замещения должности главы муниципального образования.



Глава Бурятии хочет вернуть прямые выборы мэра в Улан-Удэ. Такой законопроект готовится к внесению на очередную сессию Народного Хурала в декабре. Уже после внесения можно сказать о том, что именно глава инициировал изменения.Подобная модель выборов была до 2012 года. Градоначальником был человек, избранный на прямых выборах мэра, должность председателя горсовета была отдельной, его выбирали из депутатов, должности сити-менеджера не было.Один из вариантов – проведение прямых выборов мэра, который возглавит местную администрацию - исполнительную власть и сконцентрируется на выполнении административно-управленческих и хозяйственных функций в интересах населения.