«Как всякий живой человек, в чём-то я, возможно, бывала не права», – заявила Наталья Жданова
Сегодня, 11 октября, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что приняла решение покинуть свой пост.
«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», - цитирует Наталью Жданову пресс-служба краевого правительства.
«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», - говорится в обращении Натальи Ждановой.
Она поблагодарила земляков, пожелала им благополучия и попросила прощения.
«Как всякий живой человек, в чем-то я, возможно, бывала не права. Хотела бы попросить за это прощения», - заявила Наталья Жданова.
Жданова руководит Забайкальским краем с февраля 2016 года. Она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.
В сентябре этого года Жданова победила на губернаторских выборах, набрав более 54% голосов избирателей.
Губернатор Забайкальского края подала в отставку
Власть, Фото:
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