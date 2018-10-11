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Губернатор Забайкальского края подала в отставку

Губернатор Забайкальского края подала в отставку
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля
«Как всякий живой человек, в чём-то я, возможно, бывала не права», – заявила Наталья Жданова 

Сегодня, 11 октября, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что приняла решение покинуть свой пост.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», - цитирует Наталью Жданову пресс-служба краевого правительства.

«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», - говорится в обращении Натальи Ждановой.

Она поблагодарила земляков, пожелала им благополучия и попросила прощения.

«Как всякий живой человек, в чем-то я, возможно, бывала не права. Хотела бы попросить за это прощения», - заявила Наталья Жданова.

Жданова руководит Забайкальским краем с февраля 2016 года. Она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.

В сентябре этого года Жданова победила на губернаторских выборах, набрав более 54% голосов избирателей.
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