Губернатор Забайкальского края подала в отставку

«Как всякий живой человек, в чём-то я, возможно, бывала не права», – заявила Наталья Жданова



Сегодня, 11 октября, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что приняла решение покинуть свой пост.



«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», - цитирует Наталью Жданову пресс-служба краевого правительства.



«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», - говорится в обращении Натальи Ждановой.



Она поблагодарила земляков, пожелала им благополучия и попросила прощения.



«Как всякий живой человек, в чем-то я, возможно, бывала не права. Хотела бы попросить за это прощения», - заявила Наталья Жданова.



Жданова руководит Забайкальским краем с февраля 2016 года. Она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.



В сентябре этого года Жданова победила на губернаторских выборах, набрав более 54% голосов избирателей.

