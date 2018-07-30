Замминистра образования Бурятии: Если система не заработает, я сложу полномочия

Новая система учёта очередей в детсады в Бурятии должна заработать с августа
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии запускают новую систему учёта дошкольников. Заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков сегодня на брифинге в мэрии пояснил, что до 1 августа перенесут старую базу данных в новую систему, до 15 августа минобраз республики будет отрабатывать, с 15-го она должна запуститься, а с 30 августа должна начать работать в штатном режиме.
- Если этого не происходит до 1 августа, я несу за это персональную ответственность, я должен буду сложить с себя полномочия заместителя министра, - признался Валерий Поздняков.
Своей очереди в детский сад в Улан-Удэ ждут пять тысяч детей, по республике эта цифра составляет более 11 тысяч дошколят. Из-за сбоя в системе учёта некоторые дети, стоящие в начале очереди, оказались внизу. В основном это те дети, чьи заявления подавались через МФЦ. По словам зампредседателя комитета по образованию Улан-Удэ Любови Цепковой, с заявлениями о таком перемещении в министерство обратились шестеро родителей.
Сбои в работе прежней системы заметили уже в прошлом году, однако с этого года прежний разработчик отказался подгонять её под современные требования. По словам представителей министерства образования, одним из основных недочётов в её работе было и то, что родители ставили в очередь ребёнка в разных районах Бурятии и это невозможно было отследить.
- Например, мама прописана в Иволгинском районе, папа - в Улан-Удэ. Вставали в очередь и там, и там. Получалось, что один ребёнок дважды числится в очереди, - пояснил Валерий Поздняков.
По словам представителей минобраза Бурятии, новая система учёта позволит обеспечить прозрачность очереди и не позволит допускать двойной постановки на учёт. Однако по-прежнему сохранится возможность подавать заявления сразу в несколько детсадов. Кроме того, родители самостоятельно смогут отслеживать движение очереди.
- Если родитель выбирает один или два сада, которые в шаговой доступности, то эти два сада ограничивают шанс попасть в сад. Поэтому мы всем родителям рекомендуем ставить в несколько садов. Родители в один сад иногда встают в очередь, они могут ждать до семи лет своей очереди, - пояснила Цепкова.
Говоря о преимуществах новой системы, Любовь Цепкова и Валерий Поздняков также отметили, что новая система также облегчит работу работников министерства, поскольку будет в автоматическом режиме осуществлять работу в период комплектования в детсады.
Кроме того, представители министерства образования напомнили, что в республики для уменьшения очереди проводится субсидирование частных детсадов.Из бюджета на каждого ребёнка детскому саду выделяется 5800 рублей. Однако финансовую поддержку получают лишь лицензированные детсады.
- По постановлению, по договору между родителем и частным детским садом не более 200 процентов от стоимости за услуги, которые оплачиваются в муниципальном саду. То есть, в муниципальном саду оплата составляет 2500-2600 рублей, то умножаем на два – не более чем 5200 рублей за одного ребёнка, - пояснила Любовь Цепкова.
Однако представители минобраза признались, что основной проблемой очереди в детсады в Улан-Удэ является отсутствие площадей. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на сессии горсовета рассмотрели вопрос финансирования на строительство 20 детсадов. Как выяснилось сегодня, их обещают построить до 2023 года.
5 августа в 11 часов в парке «Юбилейный» пройдёт митинг «Недоступность детских садов в Улан-Удэ».
Замминистра образования Бурятии: Если система не заработает, я сложу полномочия
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