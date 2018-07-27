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«Они все как Вий»: Родители в Улан-Удэ выйдут на митинг

«Они все как Вий»: Родители в Улан-Удэ выйдут на митинг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Вы такие интересные», - возмущённо заявили у министра соцзащиты мамы, чьи дети не могут попасть в детсады. ВИДЕО

5 августа в 11 часов в парке «Юбилейный» пройдёт митинг «Недоступность детских садов в Улан-Удэ». Присоединиться к акции протеста призывают всех желающих. Участники мероприятия хотят выдвинуть целый ряд требований, начиная от уравнения оплаты за частные и государственные детские сады, заканчивая выплатой компенсации за не предоставление места.

Родители привлекают внимание к вопросу нехватки мест в детских учреждениях уже не в первых раз. Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июля на площади Советов прошла «мирная акция протеста» - флешмоб «Хочу в Сад 03».

12 июля инициативная группа пришла на приём к министру соцзащиты населения Бурятии Татьяне Быковой и зампредседателю комитета по образованию Улан-Удэ Любови Цепковой. Встреча получилась весьма эмоциональной. «Мы должны работать так же, как и вы! Если честно, вы говорите такие странные фразы: «Ищите вы – вам это надо», - возмутилась на приём одна из мам.











Также недавно с матерями встретилась уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич.

Пока эти встречи, по мнению родителей, не дали результатов.

- Это замкнутый круг какой-то! Все ответы как под копирку: мест нет. Не было предложено ровным счётом ничего!!! Возникает вопрос: А свои ли вы должности занимаете? – написала одна из мам в социальной сети.

На встречах родителям в основном предлагают организовывать семейные группы при детских садах, к которым предъявляются свои требования.

- Так и проталкивают нам «семейные группы». Но все намеренно умалчивают, как это сложно. А ведь для создания такой группы надо самостоятельно договориться с заведующей МДОУ о прикреплении к их саду, а ведь могут и отказать. Надо самим найти тот сад, который согласится. Надо иметь педобразование, причём именно дошкольное, если нету, то учиться или переквалифицироваться за свой счёт. Пройти ещё обучение по сан минимуму. За свой счёт! Надо самостоятельно найти тех, кто доверит тебе детей. Надо, чтобы твой дом соответствовал нормам, была соответствующая дет. площадка. Надо составлять постоянно планы, отчётность и т.д., - написала женщина.

В своих комментариях она даже сравнила чиновников с героем Гоголевского произведения «Вий».

- Они там все как Вий, мы пытаемся поднять им веки, но они сопротивляются, - добавила она.

Другие жительницы Бурятии также негодуют из-за очереди в дошкольные учреждения, а некоторые предлагают устроить голодовку.

- Генеральная чистка, вот что нужно! Всех с насиженных мест убрать. Что за ерунда? Почему госорганы перекладывают свои обязанности на плечи граждан? Открывать семейную группу? Пройти 10 кругов ада, чтобы они своей благословенной рукой поставили печать разрешения, а после отчитались выше о проделанной работе?? Ужас, слов других нет. Такое отношение к проблеме уже не митингом надо решать, а забастовками - голодовками под их дверьми! Греметь на всю Россию и выкладывать их отговорки и отписки на всех ресурсах;

- Моему сыну 3 месяца, но я не думаю, что стоить сидеть 3 года, а потом в составе инициативной группы мамочек биться в закрытые двери, бетонные стены, и твёрдые лбы властей. Может стоит подержать движение #хочувсад03 сейчас? Конечно, в суд и прокуратуру мне идти не положено, оснований нет, но в соцсетях и на митингах я готова поддержать эту инициативу, а вы?

Митинг 5 августа должен получиться многочисленным. «Активизируемся и идем на митинг. Флешмоб был неплох, значит, митинг будет просто потрясающий!!! Приходим все на митинг», - распространяют сообщение в соцсетях молодые мамы.






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