Минэнерго пообещало восстановить устойчивое газоснабжение в Забайкалье

С конца мая в Забайкальском крае наблюдаются перебои с поставками сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населения, вызванные недостаточными запасами газа в регионе



В соответствии с поручением заместителя председателя правительства России Виталия Мутко ситуация с поставками газа для бытовых нужд населения в Забайкальском крае находится на особом контроле минэнерго России.



Для решения сложившейся ситуацией минэнерго России проведены переговоры с нефтегазовыми компаниями. По их информации, компания ОАО «Читаоблгаз» отказалась от заключения договора на поставку газа в 2018 году с ООО «Сибур» и ПАО «НОВАТЭК» в рекомендованных объемах, которые обозначены минэнерго России.



По итогам селекторного совещания были достигнуты следующие договоренности: «Сибур» готово возобновить поставки для бытовых нужд населения в адрес «Читаоблгаз» в необходимом объеме. Также в настоящее время в Забайкальский край ежемесячно осуществляются поставки газа для бытовых нужд населения с предприятий НК «Роснефть» в объеме 200 тонн и «Газпромом» в объеме 100 тонн. Планируется заключить договор с «Сибур» на поставку 300 тонн в месяц и увеличить коммерческие поставки с «НОВАТЭК» с 140 тонн до 200 тонн в месяц.



«Роснефть» выразила готовность дополнительно поставлять 500 тонн с Ангарского НХК для потребностей региона, поставки могут начаться в течение трех дней. Эти меры позволят обеспечить бесперебойное газоснабжение региона. Устойчивое газоснабжение всех потребителей региона будет восстановлено поэтапно в течение четырех суток.



В связи со сложившейся ситуацией с поставками газа в Забайкальский край минэнерго России намерено инициировать проведение правоохранительными органами проверки целевого использования газа газораспределительными организациями, сообщает пресс-служба министерства.

