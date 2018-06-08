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Бурятия не прорвалась на прямую линию с Путиным

Бурятия не прорвалась на прямую линию с Путиным
Власть,  Фото:Сайт Кремля
В ходе 4-часовой прямой линии с президентом, не прозвучал ни один вопрос о проблемах республики

Вопросы жителей Бурятии в рамках «Прямой линии с президентом» не прозвучали. Владимир Путин отвечал на вопросы россиян накануне

Как сообщал «Байкал-Daily», педагоги республики обращались к президенту страны с просьбой повысить зарплату. Самовольщики 4-х городских ДТН просили помочь узаконить земли, на которых они живут уже 17 лет. 

Стеклозаводчане хотели попросить Владимира Путина отремонтировать дом культуры «Кристалл», который не видел ремонта более 20 лет. Также коллективное обращение писали мамы Бурятии, с вопросом о местах в детсадах. По их словам, их детям уже более 3-х лет, однако они до сих пор не получили путёвки дошкольное учреждение.

«Прямая линия» с президентом длилась 4 часа 20 минут. Всего были заданы около двух миллионов вопросов не только от жителей России, но и соседних стран. По некоторым подсчётам, Владимир Путин успел ответить примерно на 70 вопросов, они касались роста цен на бензин, налоговой системы, строительства дорог и жилья, криптовалюты, о ситуации на Украине и в Сирии, об экологии и многом другом. 

В конце трансляции президент страны поблагодарил россиян за неравнодушие, а также пообещал, что в любом случае ответы на вопросы будут получены. 

- Знаю, что проблем много, знаю решения этих проблем, но это сложно. Но мы в состоянии это сделать, если будем вместе, - подытожил к конце прямой линии президент страны.

За трансляцией следил также глава Бурятии Алексей Цыденов, как и остальные руководители регионов. Ради «прямой линии» глава республики отменил поездку в Монголию, где работала делегация Минпромторга России во главе с министром Денисом Мантуровым.
Путин
 
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