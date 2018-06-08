Бурятия не прорвалась на прямую линию с Путиным



Вопросы жителей Бурятии в рамках «Прямой линии с президентом» не прозвучали. Владимир Путин Вопросы жителей Бурятии в рамках «Прямой линии с президентом» не прозвучали. Владимир Путин отвечал на вопросы россиян накануне



Стеклозаводчане хотели попросить Владимира Путина отремонтировать дом культуры «Кристалл», который Стеклозаводчане хотели попросить Владимира Путина отремонтировать дом культуры «Кристалл», который не видел ремонта более 20 лет . Также коллективное обращение писали мамы Бурятии, с вопросом о местах в детсадах. По их словам, их детям уже более 3-х лет, однако они до сих пор не получили путёвки дошкольное учреждение.



«Прямая линия» с президентом длилась 4 часа 20 минут. Всего были заданы около двух миллионов вопросов не только от жителей России, но и соседних стран. По некоторым подсчётам, Владимир Путин успел ответить примерно на 70 вопросов, они касались роста цен на бензин, налоговой системы, строительства дорог и жилья, криптовалюты, о ситуации на Украине и в Сирии, об экологии и многом другом.



В конце трансляции президент страны поблагодарил россиян за неравнодушие, а также пообещал, что в любом случае ответы на вопросы будут получены.