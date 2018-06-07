Глава Бурятии отменил поездку в Монголию из-за «прямой линии» Путина

Алексей Цыденов вместе с коллегами из правительства будет следить за трансляцией президента страны
Глава Бурятии отменил запланированный на 7 июня визит в Монголию, где сегодня будет работать делегация Минпромторга России во главе с министром Денисом Мантуровым. Алексей Цыденов будет следить за трансляцией «прямой линии» президента России вместе с членами правительства республики, которая состоится сегодня, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», несколько жителей Бурятии задали волнующие их вопросы. Так, жители посёлка Стеклозавод попросили Владимира Путина отремонтировать дом культуры «Кристалл», зал которого закрыт на протяжении 20-ти лет. Улан-удэнцы из 4-х ДНТ обратились за помощью к президенту, чтобы он помог узаконить их дома. Учителя республики просят разрешить вопрос с оплатой труда, а мамы Бурятии жалуются на нехватку мест в детсадах.
Уже задано более миллиона вопросов со всей страны. Ответы на некоторые из можно услышать сегодня. Посмотреть трансляцию «прямой линии» можно будет на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 242, «ОТР», а также услышать на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
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Власть, Фото:
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