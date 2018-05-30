На праймериз в Бурятии скупают голоса









По словам Гергенова, этот поступок идёт в разрез с идеей честного предварительного голосования, марает репутацию других молодых кандидатов, которые соблюдают правила предвыборной игры.



- Похоже, амбициозный Андрей Банзарон идёт против общей политики, наверное, он считает, что всё можно купить. Место депутата, видимо, тоже. Организаторы движения «За честные выборы» проверяют первичные сведения, собирают дополнительную информацию и если факт покупки голосов подтвердится, подадут жалобу на Андрея Банзарона, - заключил Михаил Гергенов.









Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 июня в Бурятии состоится открытое предварительное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» в Народный Хурал. По 33 округам на праймериз выдвинулись 223 человека.



Голосовать на праймериз можно и



Итоги праймериз в регионе подведут 9 июня на конференции партии. Будут рассмотрены кандидаты, которые заняли первые места по округам, их планируется выдвигать на самих выборах в Хурал по одномандатным округам. Претенденты, показавшие второй и последующие результаты, попадут в том же порядке в список партии. Напомним, возглавляющие список лица пройдут в законодательный орган республики по правилам пропорциональной избирательной системы.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 июня в Бурятии состоится открытое предварительное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» в Народный Хурал. По 33 округам на праймериз выдвинулись 223 человека.Голосовать на праймериз можно и по интернету . Участником электронного голосования может стать любой желающий житель республики.Итоги праймериз в регионе подведут 9 июня на конференции партии. Будут рассмотрены кандидаты, которые заняли первые места по округам, их планируется выдвигать на самих выборах в Хурал по одномандатным округам. Претенденты, показавшие второй и последующие результаты, попадут в том же порядке в список партии. Напомним, возглавляющие список лица пройдут в законодательный орган республики по правилам пропорциональной избирательной системы.

Факт скупки голосов, по его словам, подтверждают видео - их вместе с жалобой принесли в приёмную партии жители округа. По словам участников видео - один голос стоит 300 рублей.- Но подозрения о нечестной игре начались ещё до официального обращения граждан. В приёмную «Единой России» с утра идёт делегация людей в нетрезвом состоянии, лиц без определённого места жительства - все они приносят заявления на электронное голосование. Их уже более 500, - заявил депутат.