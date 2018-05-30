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На праймериз в Бурятии скупают голоса

На праймериз в Бурятии скупают голоса
Власть, 
О вопиющем факте сообщил депутат Народного Хурала Гергенов

Сегодня в Улан-Удэ был замечен факт «скупки голосов» на праймериз. Об этом сообщил депутат Народного Хурала Бурятии Михаил Гергенов.

- Только вчера активисты представили общественности движение «За честные праймериз», цель которого - проверять и обнародовать приёмы нечестной конкуренции. А уже сегодня произошёл прецедент, который ставит под угрозу общую репутацию всех молодых кандидатов и идею предварительного голосования в целом. Идёт скупка голосов в пользу Андрея Банзарона, ранее никому неизвестного «политика», кандидата по 14 избирательному округу, - сообщил со своей страницы Гергенов. 

Факт скупки голосов, по его словам, подтверждают видео - их вместе с жалобой принесли в приёмную партии жители округа. По словам участников видео - один голос стоит 300 рублей.

- Но подозрения о нечестной игре начались ещё до официального обращения граждан. В приёмную «Единой России» с утра идёт делегация людей в нетрезвом состоянии, лиц без определённого места жительства - все они приносят заявления на электронное голосование. Их уже более 500, - заявил депутат.



По словам Гергенова, этот поступок идёт в разрез с идеей честного предварительного голосования, марает репутацию других молодых кандидатов, которые соблюдают правила предвыборной игры.

- Похоже, амбициозный Андрей Банзарон идёт против общей политики, наверное, он считает, что всё можно купить. Место депутата, видимо, тоже. Организаторы движения «За честные выборы» проверяют первичные сведения, собирают дополнительную информацию и если факт покупки голосов подтвердится, подадут жалобу на Андрея Банзарона, - заключил Михаил Гергенов. 

 

Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 июня в Бурятии состоится открытое предварительное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» в Народный Хурал. По 33 округам на праймериз выдвинулись 223 человека.

Голосовать на праймериз можно и по интернету. Участником электронного голосования может стать любой желающий житель республики.

Итоги праймериз в регионе подведут 9 июня на конференции партии. Будут рассмотрены кандидаты, которые заняли первые места по округам, их планируется выдвигать на самих выборах в Хурал по одномандатным округам. Претенденты, показавшие второй и последующие результаты, попадут в том же порядке в список партии. Напомним, возглавляющие список лица пройдут в законодательный орган республики по правилам пропорциональной избирательной системы.
выборы праймериз
 
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