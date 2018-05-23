На праймериз в Бурятии можно голосовать по интернету

Участником электронного голосования может стать любой желающий житель республики



3 июня в Бурятии состоится открытое предварительное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» в Народный Хурал. На данный момент по 33 округам на праймериз выдвинулись 223 человека.



Голосовать может любой житель республики, не только член «Единой России». Причём в бюллетене можно будет, в отличие от официального голосования, отметить не строго одного, но несколько кандидатов, которым симпатизирует избиратель.



Уже напечатаны 214 тысяч бюллетеней, подготовлены 165 счётных участков. Но располагаться они будут не в каждом населённом пункте, а только в крупных. Вокруг них образован округ примерно из 5 соседних сёл. Жители малонаселённых поселений, желающие выразить своё мнение, должны будут добраться до участка сами.



Но партия подготовила «ноу-хау», как сообщил сегодня на пресс-конференции секретарь регионального отделения «ЕР» Владимир Павлов.



Избиратели, которые будут заняты 3 июня или не смогут приехать на участок, могут выбрать новую форму голосования – электронную. Однако процесс получения доступа будет несколько сложен, предупредил Павлов.



На сайте pg.er.ru нужно выбрать раздел «Хочу проголосовать электронно», поставить галочку в графе «Выборы депутатов законодательных органов государственной власти субъектов». Внизу страницы нажать кнопку «Войти». Здесь найти в выпадающем списке Бурятию. И заполнить коротенькую анкету, указав номер телефона.



После этого для подтверждения личности нужно будет обратиться в отдел регионального исполкома, чтобы быть внесённым в базу участников электронного голосования. И с 28 мая по 1 июня включительно можно будет проголосовать через личный кабинет. 2 июня информация о проголосовавших электронно будет передана в счётные участки для избежания двойного голосования.



Но в партии не ожидают большого количества участников электронного голосования - с 15 мая на сайте зарегистрировалось лишь 200 человек. Максимум к крайней дате прогнозируют 1000-1200 участников.



- Проще прийти на участок, получить моральное удовлетворение. Мы же привыкли к бюллетеням. Посмотреть, кто пришёл, себя показать, и проголосовать, - объяснил Павлов.



Итоги праймериз в регионе подведут 9 июня на конференции партии. Будут рассмотрены кандидаты, которые заняли первые места по округам, их планируется выдвигать на самих выборах в Хурал по одномандатным округам. Претенденты, показавшие второй и последующие результаты, попадут в том же порядке в список партии. Напомним, возглавляющие список лица пройдут в законодательный орган республики по правилам пропорциональной избирательной системы.

