Голков: Я не могу поставить зонтик над городом, чтобы снег не шёл

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Забайкальские власти хотя газифицировать регион за счёт «Силы Сибири» Власть, Региональное правительство утвердило программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Забайкальского края, рассчитанную на 2018-2022 годы

Бурятия входит в число лидеров по сбору подписей за Ксению Собчак Власть, Обнародованы данные по количеству подписей, которые уже собрали в России за Ксению Собчак

Глава Бурятии назначил замминистра туризма Власть, Ранее Баярма Цыдыпова участвовала в конкурсе на пост министра туризма Бурятии

Власти Улан-Удэ пытаются пролоббировать применение реагентов на дорогах Власть, Речь идёт о химических реагентах, которые пока использовать запрещено. Мешает Центральная водоохранная зона Байкала. Пока коммунальные службы вынуждены справляться «дедовскими» методами: при помощи лопат, тяжелой техники и разбрасывании песка

65-летнюю уроженку Забайкалья выдвинули в президенты России Власть, Уроженка Забайкалья Наталья Лисицына, в 92 году переехавшая на постоянное место жительства в Петербург, стала выдвинутым кандидатом в президенты России. Теперь ей необходимо собрать 100 тысяч подписей для регистрации

Шойгу обратился с просьбой к Алексею Цыденову Власть, «Важно понимать, что профессия военного сопряжена с риском для жизни и здоровья, тяжёлыми нагрузками и выполнением специальных задач вдали от дома. В этих условиях личный состав должен быть уверен, что его родные и близкие ни в чем не нуждаются», - обратился министр обороны России