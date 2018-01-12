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Голков: Я не могу поставить зонтик над городом, чтобы снег не шёл
Власть, 12.01.2018 16:39 Фото:
Мэр Улан-Удэ рассказал, как город борется с последствиями снегопада
В декабре Улан-Удэ утонул в снегу – выпало аномальное количество осадков. Такого в столице Бурятии не было с 1958 года. Горожане жаловались на гололед, накаты на дорогах, а потом на представляющие опасность заснеженные крыши. Сегодня на пресс-завтраке мэр Улан-Удэ Александр Голков рассказал, как город борется с последствиями снегопада.
По его словам, сегодня 550 домов обследованы на предмет уборки снега с крыш. Ещё 500 предписаний выданы управляющим компаниям, которые должны следить за состоянием крыш. Напомним, по данным председателя Комитета городского хозяйства Константина Мошковского, уже убрано 599 крыш.
Говоря об уборке улиц, мэр отметил, что в Улан-Удэ фактически не осталось ни одной крупной дорожной строительной организации.
- Ранее как происходило? Объявлялся чрезвычайный режим, мобилизовалась вся техника. Сегодня мобилизовать нечего, - объяснил Голков.
И хотя удалось привлечь помощь военных и гражданские предприятия, техники, которая могла бы массировано убрать с дорог снежную массу, не было.
Чтобы исправить это положение, администрация города до апреля планирует закрыть практически 100% нуждаемости в такой технике. Будут приобретаться дополнительные отвалы на посыпные машины, роторная техника для выбрасывания снега на обочину и грейдеры.
По словам мэра, чтобы по технологии справиться с обильными снегопадами, нужно было изначально снеговую массу превратить в жижу с помощью реагентов и столкнуть с дороги.
- У нас в Улан-Удэ растапливать снеговую массу реагентами нельзя. Поэтому в течение дня, когда ездит транспорт, а техника работать не может, образуется наст. И люди, которые на грейдере работают ночью, вынуждены по три, иной раз по четыре операции сделать, чтобы не повредить дорожное полотно. Вывезены гигантские объёмы снега. Снег будет убираться, пока не возникли вопросы весеннего половодья при таянии. Просто нужно на сегодняшний день немножко потерпеть. Я как мэр не могу взять зонтик и поставить над городом Улан-Удэ, чтобы снег миновал. Но я не помню ни одного случая, чтобы у нас начали кричать: «Караул!» Что, у нас школы перестали работать? Больницы? Магазины не работали? – сказал Александр Голков.
При этом власти города предпримут ещё одну попытку получить разрешение на использование реагентов.
- Есть хлориды калия, которые не нанесут вреда окружающей среде. Калийные удобрения, наоборот, для роста применяются, - рассказал мэр.
До -10 можно применять жидкий раствор хлоридов калия, до -18 – соль в твёрдом состоянии. Ниже -18 реагенты не работают.
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