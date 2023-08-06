В первом бурятском фильме-сказке снимаются собаки и выросшая с лошадьми коза



Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го Мирошник прилетела в республику со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.



Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ Дарима Цырендондопова, журналист, владелец видеостудии и автор многих нашумевших телепроектов Владимир Ширапов, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова.





Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями будущей ленты.



Одна из них – коза Заря. У животного необычная история. Родилась Заря в конюшне и спокойно жила себе среди лошадей, думая, что она – тоже одна из них.



- Следовательно, ходила исключительно за конём. Если нужно было снимать идущую с человеком козу, впереди шёл конь, затем – оператор с камерой и только после них – коза. Если Заря не видела лошадь, сдвинуть её с места было невозможно, – поделились авторы проекта на официальной странице во «ВКонтакте».



Характер у парнокопытного миролюбивый, созерцательный, сенопоглощающий и свободолюбивый. Однажды животному представился шанс сбежать.



- Верёвка развязалась, и Заря быстро ускакала по своим козьим делам. А у нас в это время шли съёмки. Пришлось остановиться, и вся съёмочная группа три часа ловила козу на горных вершинах – при помощи лошади, верёвки, сети, овса и других приспособлений. Но хитрая и артистичная коза дала нам понять, где раки зимуют, – вспоминают создатели фильма.



В итоге дерезу изловили, поставили в кадр и сняли «в соответствии со сценарием». Со своей ролью она, к слову, справилась блестяще, да и с командой подружилась. Но рассталась со всеми легко и непринуждённо, вернувшись к тем, с кем выросла – то есть к коням.



В ленте зрители увидят и собак. Их две: чёрная по кличке Харлу и белая – Сагаадай. Искать четвероногих для участия в фильме команда начала ещё зимой и так познакомилась с профессиональным кинологом Александрой Савочкиной и её чудесной овчаркой Фарой. Пёс был счастлив засветиться в ленте и уже на первой встрече зацеловал режиссёра



- Ещё до съёмок к Фаре несколько раз приезжал его киношный хозяин – Галши (Амгалан Янданов). Вместе они играли, кувыркались и обнимались. Одним словом – подружились. Но Фара не была полностью чёрной, на лапках у неё – светлые полосы, поэтому пришлось отправить животное на грим. В фильме вы увидите абсолютно чёрную собаку, которой пришлось научиться кататься на качелях, притворяться мёртвой и есть много мяса, – поделились киношники.



С белой собакой всё оказалось гораздо сложнее. Сначала авторы проекта долго не могли найти подходящего пса. И тогда кинолог предложила рыжего красавца по кличке Жук.



- Но у него было тяжёлое прошлое. В результате он вырос тревожным и почти ничего не умел. Жук боялся людей, камеры и звука хлопушки. Но какие добрые и преданные глаза у этой собаки. Вот так иногда совсем непрофессиональные актёры попадают в кино – за глаза. Александра несколько месяцев занималась с Жуком, и он сильно поменялся за это время, стал доверять нам и слушаться. Но не всегда, – заявили создатели фильма-сказки.



В одной из сцен Жуку надо было подойти к дереву и полаять на него.



- Но мы ведь помним, что свободолюбивые козы и собаки ничего не делают по команде режиссёра. Поэтому наш Жук пять дублей подряд подходил к дереву и мочился на него. В конце концов залаял, но не на дерево. Фара и Жук отлично справились со своими ролями – несмотря на все сложности и погодные условия, – отмечают на страничке «Коралловых бус».



Сейчас пёсику ищут дом. К сожалению, у него пока нет хозяина, который любил бы его так же, как главная героиня картины – Жаргалма (Арюна Цыденова).

