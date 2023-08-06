06 августа

05 августа

04 августа

Популярное

В первом бурятском фильме-сказке снимаются собаки и выросшая с лошадьми коза

В первом бурятском фильме-сказке снимаются собаки и выросшая с лошадьми коза
Общество,  Фото:Правительство Бурятии
Четвероногим приходится кататься на качелях, притворяться мёртвыми и есть много мяса

В первый день лета в Бурятии начались съёмки игрового фильма «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Старт им дали в местности Тапхар у Селенги в пригородном Иволгинском районе. Перед самым первым кадром, по традиции, разбили символическую белую тарелку.

Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го Мирошник прилетела в республику со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.

Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ Дарима Цырендондопова, журналист, владелец видеостудии и автор многих нашумевших телепроектов Владимир Ширапов, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова.

Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями будущей ленты.

Одна из них – коза Заря. У животного необычная история. Родилась Заря в конюшне и спокойно жила себе среди лошадей, думая, что она – тоже одна из них.

- Следовательно, ходила исключительно за конём. Если нужно было снимать идущую с человеком козу,  впереди шёл конь, затем – оператор с камерой и только после них  коза. Если Заря не видела лошадь, сдвинуть её с места было невозможно, – поделились авторы проекта на официальной странице во «ВКонтакте».

Характер у парнокопытного миролюбивый, созерцательный, сенопоглощающий и свободолюбивый. Однажды животному представился шанс сбежать.

- Верёвка развязалась, и Заря быстро ускакала по своим козьим делам. А у нас в это время шли съёмки. Пришлось остановиться, и вся съёмочная группа три часа ловила козу на горных вершинах – при помощи лошади, верёвки, сети, овса и других приспособлений. Но хитрая и артистичная коза дала нам понять, где раки зимуют, – вспоминают создатели фильма.

В итоге дерезу изловили, поставили в кадр и сняли «в соответствии со сценарием». Со своей ролью она, к слову, справилась блестяще, да и с командой подружилась. Но рассталась со всеми легко и непринуждённо, вернувшись к тем, с кем выросла – то есть к коням.

В ленте зрители увидят и собак. Их две: чёрная по кличке Харлу и белая – Сагаадай. Искать четвероногих для участия в фильме команда начала ещё зимой и так познакомилась с профессиональным кинологом Александрой Савочкиной и её чудесной овчаркой Фарой. Пёс был счастлив засветиться в ленте и уже на первой встрече зацеловал режиссёра

- Ещё до съёмок к Фаре несколько раз приезжал его киношный хозяин – Галши (Амгалан Янданов). Вместе они играли, кувыркались и обнимались. Одним словом – подружились. Но Фара не была полностью чёрной, на лапках у неё – светлые полосы, поэтому пришлось отправить животное на грим. В фильме вы увидите абсолютно чёрную собаку, которой пришлось научиться кататься на качелях, притворяться мёртвой и есть много мяса, – поделились киношники.

С белой собакой всё оказалось гораздо сложнее. Сначала авторы проекта долго не могли найти подходящего пса. И тогда кинолог предложила рыжего красавца по кличке Жук.

- Но у него было тяжёлое прошлое. В результате он вырос тревожным и почти ничего не умел. Жук боялся людей, камеры и звука хлопушки. Но какие добрые и преданные глаза у этой собаки. Вот так иногда совсем непрофессиональные актёры попадают в кино – за глаза. Александра несколько месяцев занималась с Жуком, и он сильно поменялся за это время, стал доверять нам и слушаться. Но не всегда, – заявили создатели фильма-сказки.

В одной из сцен Жуку надо было подойти к дереву и полаять на него.

- Но мы ведь помним, что свободолюбивые козы и собаки ничего не делают по команде режиссёра. Поэтому наш Жук пять дублей подряд подходил к дереву и мочился на него. В конце концов залаял, но не на дерево. Фара и Жук отлично справились со своими ролями – несмотря на все сложности и погодные условия, – отмечают на страничке «Коралловых бус».

Сейчас пёсику ищут дом. К сожалению, у него пока нет хозяина, который любил бы его так же, как главная героиня картины – Жаргалма (Арюна Цыденова). 
животные фильм кино

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В первом бурятском фильме-сказке снимаются собаки и выросшая с лошадьми коза
В первом бурятском фильме-сказке снимаются собаки и выросшая с лошадьми коза
Общество, 06.08.2023
Четвероногим приходится кататься на качелях, притворяться мёртвыми и есть много мяса
В Бурятии напомнили о поддержке семей мобилизованных
В Бурятии напомнили о поддержке семей мобилизованных
Общество, 06.08.2023
Их беременные супруги имеют право на единовременную выплату
Ливнёвки в столице Бурятии становятся опасными
Ливнёвки в столице Бурятии становятся опасными
Общество, 06.08.2023
Они превращаются в настоящие ловушки для автомобилистов
Волонтёры навели чистоту в самом «загрязняемом» месте в Улан-Удэ
Волонтёры навели чистоту в самом «загрязняемом» месте в Улан-Удэ
Общество, 06.08.2023
На городской набережной собрали 90 мешков мусора
В Бурятии родителям 11 детей вручили сертификат на 70 тысяч
В Бурятии родителям 11 детей вручили сертификат на 70 тысяч
Общество, 06.08.2023
Месяц назад у супругов родились двойняшки
По Бурятии бродит 56 тургрупп
По Бурятии бродит 56 тургрупп
Общество, 06.08.2023
Среди 467 зарегистрированных туристов – 29 детей и 5 иностранцев
«Прыжок в 19 век»: Улан-удэнцы не могут дождаться маршруток на остановках
«Прыжок в 19 век»: Улан-удэнцы не могут дождаться маршруток на остановках
Общество, 06.08.2023
Некоторые горожане уже готовы пересаживаться на коней
На бионических клумбах в центре Улан-Удэ заколосились сорняки
На бионических клумбах в центре Улан-Удэ заколосились сорняки
Общество, 06.08.2023
Там пообещали навести порядок в ближайшее время
Ненастье в Бурятии задержится ещё на день
Ненастье в Бурятии задержится ещё на день
Общество, 06.08.2023
В республике пообещали ливни, грозы и град
Улан-удэнцам посоветовали заранее запасаться дровами
Улан-удэнцам посоветовали заранее запасаться дровами
Общество, 06.08.2023
С наступлением холодов они подорожают
В отдалённом районе Бурятии резко подорожали билеты на автобусы
В отдалённом районе Бурятии резко подорожали билеты на автобусы
Общество, 06.08.2023
Местные жители сообщили, что они наценились сразу на 200 рублей
«Бурятская» невестка Валерии показала свою подросшую дочку
«Бурятская» невестка Валерии показала свою подросшую дочку
Общество, 06.08.2023
Подписчики Лианы Шульгиной заявили, что двухлетняя девочка – копия папы
У села в Бурятии бродил медведь
У села в Бурятии бродил медведь
Общество, 06.08.2023
Его заметили около железнодорожной станции
На СВО погиб многодетный отец из Бурятии
На СВО погиб многодетный отец из Бурятии
Общество, 06.08.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Иркутске старенького енота выбросили в мусорный бак
В Иркутске старенького енота выбросили в мусорный бак
Общество, 06.08.2023
Бывшие хозяева обрекли животное на смерть, но его удалось спасти

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^