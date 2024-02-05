В Бурятии продолжается озвучка уникального фильма-сказки



- Наш звукорежиссёр Анна Перова перед каждым дублем громко объявляла: «Тишина на площадке!». Но не все её слушались – Байкал продолжал шуметь, непокорные волны возмущённо ударяли по берегу, коровы, словно по команде, мычали ещё громче, козы блеяли, лошади ржали, а ветер гудел как ему вздумается, – говорится в посте, опубликованном на официальной странице фильма. – И вот после окончания основного монтажа мы снова собрались вместе, чтобы озвучить звуки, шумы и тексты, которые по разным причинам оказались не очень хорошего качества.



В январе режиссёр картины Татьяна Мирошник, её помощник Сергей Дашиев и звукорежиссёр практически на неделю поселились в студии звукозаписи. Туда приходили актёры.



- Они озвучивали реплики, своё дыхание, пели песни, смеялись и плакали… А потом пришли жители улуса на «гур-гуры» (озвучивание массовки – прим.). Это очень сложная работа. Пришлось много импровизировать у микрофона. Но все справились и все молодцы, – добавили авторы проекта.



Съёмки ленты завершились в июле, а уже в октябре - Они озвучивали реплики, своё дыхание, пели песни, смеялись и плакали… А потом пришли жители улуса на «гур-гуры» (.). Это очень сложная работа. Пришлось много импровизировать у микрофона. Но все справились и все молодцы, – добавили авторы проекта.Съёмки ленты завершились в июле, а уже в октябре начались монтаж и озвучка. Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Татьяна Мирошник впервые побывала в республике в 2020 году, когда трудилась здесь над документалкой «Дети Бурятии» (0+).









Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже







Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го режиссёр прилетела в РБ со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями «Коралловых бус».

В Бурятии продолжается работа над игровым фильмом «Коралловые бусы» () по мотивам народных бурятских сказок и легенд, который снимали в республике минувшим летом. Недавно создатели картины рассказали в соцсетях, как идёт её озвучка.