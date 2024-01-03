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Первый бурятский фильм-сказку пообещали показать в год Дракона

Первый бурятский фильм-сказку пообещали показать в год Дракона
Общество,  Фото:vk.com/korallovye_busy_film
Создатели «Коралловых бус» рассказали, почему премьере быть именно в 2024-ом

Наступивший год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика.
 
Создатели игрового фильма «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд, который снимали в республике минувшим летом, сочли это символичным. Они рассказали, что коралловые бусы в картине появляются из слёз Пламенного Дракона.

- А значит, быть премьере сказки в Год Дракона, – отметили авторы проекта на официальной странице во «ВКонтакте».
 
Съёмки ленты завершились в июле, а уже в октябре начались монтаж и озвучка. В декабре стало известно, что создателям картины возместят часть затрат. Речь о сумме в 10 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря системе киноребейта.

В чём её суть, пояснила ранее в своём telegram-канале глава Минкульта РБ Соелма Дагаева.

- Мы компенсируем кинопроизводителям, снимающих фильмы в нашем регионе, часть суммы, потраченной только здесь, у нас. Размер республиканской субсидии – 10 миллионов рублей. Выиграла её в первом конкурсе кинокомпания «Вверх», которая в течение года снимала «Коралловые бусы» по мотивам бурятских сказок, – подчеркнула министр. – Работала очень профессиональная команда киношников во главе с (режиссёром) Татьяной Мирошник.

Основные расходы, по словам Соелмы Дагаевой, компания понесла на проживание съёмочной группы, аренду техники и автотранспорта, услуги по изготовлению реквизита и декораций, а также гонорары актёрам и производственному персоналу. Планировалось, что в прокат фильм выйдет летом или осенью 2024-го.

Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Татьяна Мирошник впервые побывала в республике в 2020 году, когда трудилась здесь над документалкой «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го режиссёр прилетела в РБ со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.

Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями будущей ленты.

Возрастное ограничение – 0+
фильм премьера

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