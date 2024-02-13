13 февраля

12 февраля

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые плетут маскировочные сети

В Улан-Удэ осуждённые плетут маскировочные сети
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Ранее они прошли специальное обучение

В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в колонии строгого режима №8, продолжают маскировочные сети. На этот раз они подготовили партию из 10 сетей.

- Администрация исправительного учреждения передала маскировочные сети директору благотворительного фонда «ДоброБАМ» Ольге Зыкиной для последующей доставки в зону специальной военной операции, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.

Ранее осуждённые прошли специальное обучение по технологии и изготовлению маскировочных сетей, в том числе демисезонной расцветки.
осужденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые плетут маскировочные сети
В Улан-Удэ осуждённые плетут маскировочные сети
Общество, 13.02.2024
Ранее они прошли специальное обучение
Дракон и Белый Старец: По ВДНХ прошла колонна Бурятии
Дракон и Белый Старец: По ВДНХ прошла колонна Бурятии
Общество, 13.02.2024
Колонну Бурятии украшал красный дракон. ФОТО
Борцы Бурятии завоевали 38 медалей первенства ДФО
Борцы Бурятии завоевали 38 медалей первенства ДФО
Общество, 13.02.2024
У сборной республики12 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых наград
В Бурятии утилизировали более 2000 тонн изношенных покрышек
В Бурятии утилизировали более 2000 тонн изношенных покрышек
Общество, 13.02.2024
Их пустили на резиновые покрытия на детских площадках и беговых дорожках

В Улан-Удэ предложили переименовать ТЦ EuroZone и водрузить на него российских флаг
В Улан-Удэ предложили переименовать ТЦ EuroZone и водрузить на него российских флаг
Общество, 13.02.2024
В соцсетях решили, что название торгового центра оскорбляет участников СВО
В Бурятии ударят морозы под -40 градусов
В Бурятии ударят морозы под -40 градусов
Общество, 13.02.2024
Потепление в республике будет недолгим
Улан-удэнцы проигнорируют День Святого Валентина
Улан-удэнцы проигнорируют День Святого Валентина
Общество, 13.02.2024
Большинство горожан даже не собираются его отмечать

В Бурятии на льду Байкала нарисуют огромную снежную открытку
В Бурятии на льду Байкала нарисуют огромную снежную открытку
Общество, 13.02.2024
Открытка будет больше, чем в прошлые годы
В Улан-Удэ устранили полсотни засоров
В Улан-Удэ устранили полсотни засоров
Общество, 13.02.2024
За неделю их стало заметно меньше
Трижды оштрафованный житель Улан-Удэ продолжает отпускать свою собаку на самовыгул
Трижды оштрафованный житель Улан-Удэ продолжает отпускать свою собаку на самовыгул
Общество, 13.02.2024
Дворняжка как ни в чём не бывало бродит за оградой дома
В Бурятии сельчан застращали бродячие собаки
В Бурятии сельчан застращали бродячие собаки
Общество, 13.02.2024
Из-за них дети боятся возвращаться домой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^