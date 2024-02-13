Ранее они прошли специальное обучение
В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в колонии строгого режима №8, продолжают маскировочные сети. На этот раз они подготовили партию из 10 сетей.
- Администрация исправительного учреждения передала маскировочные сети директору благотворительного фонда «ДоброБАМ» Ольге Зыкиной для последующей доставки в зону специальной военной операции, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.
Ранее осуждённые прошли специальное обучение по технологии и изготовлению маскировочных сетей, в том числе демисезонной расцветки.
В Улан-Удэ осуждённые плетут маскировочные сети
Общество, Фото:
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