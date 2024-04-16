В Бурятии рассказали, как доноры спасают жизни онкопациентам











- Если вы готовы стать донором, вы можете обратиться на Станцию переливания крови в рабочие дни с 08:00 до 13:00. Капля крови спасает жизнь! – призывают в ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер».



- Если вы готовы стать донором, вы можете обратиться на Станцию переливания крови в рабочие дни с 08:00 до 13:00. Капля крови спасает жизнь! – призывают в ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер».

Бурятский онкологический диспансер занимает третье место в республике по потребности в компонентах крови. В 2023 году было сделано 1876 переливаний, перелили около 524 литров компонентов крови, что помогло 827 пациентам.В ежедневном режиме в диспансере проводится переливание крови. Компоненты крови нужны для поднятия гемоглобина, для восполнения кровопотери при операциях, для поддержания жизни онкопациентам при химиотерапии.- Самый большой страх – вдруг мне перельют кровь не той группы. Поэтому первый вопрос, который мы задаём пациенту - вы знаете какая группа крови у вас? Затем при пациенте сверяем группу крови на контейнере Гемакон и в истории болезни, и в обязательном порядке проводим биологическую пробу. Без этого мы не начнём процесс переливания, - рассказал врач-транфузиолог Цержуня Цыремпилова.В диспансере на хранении имеются не менее одного литра крови. Благодаря донорам кровь есть всегда.Донорство крови и её компонентов в современном мире – это абсолютно безопасный для здоровых людей процесс. С мерами социальной поддержки можно ознакомиться в федеральном законе от 20.07.2012г. №125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов». Граждане, награждённые нагрудным знаком «Почётный донор России» ежегодно получает денежную выплату.