Сейчас проводится осмотр участков
На реке Селенга в Улан-Удэ сегодня вновь проведут взрывные работы для устранения ледовых заторов и улучшения паводковой ситуации.
- Во вторник, 16 апреля, для устранения заторов на реке Селенга запланировано дальнейшее проведение взрывных работ. Место работ будет спланировано по фактической обстановке. В настоящее время проводится осмотр участков, - сообщили в правительстве Бурятии.
Работы проводят военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения при контроле сотрудников МЧС.
- Личный состав приступил к проведению взрывных работ в районе садового некоммерческого товарищества «Академия» в Советском районе Улан-Удэ. Из пункта постоянной дислокации военнослужащие совершили марш в район выполнения задач на автомобиле повышенной проходимости для транспортировки специального оборудования, инженерных боеприпасов и другого военно-технического имущества. Доставлено свыше полутонны взрывчатых веществ, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Dailу», первые взрывные работы провели на Селенге накануне, 15 апреля. В 20:50 военнослужащие совершили подрывы восьми зарядов в районе села Сотниково Иволгинского района.
По данным ГУ МЧС России по Бурятии на утро 16 апреля, на территории трёх муниципальных образований остаются подтопленными 473 приусадебных участка и два жилых дома.
Подтопления зафиксированы в СНТ «Академия» (Улан-Удэ), местности Зелёная поляна (Сотниково), СНТ «Колос» (Прибайкальский район).
Эвакуированы 39 человек – из села Сотниково и СНТ «Колос». Из «Колоса» сотрудники МЧС выводили людей этой ночью.
Пунктом временного размещения в школе в селе Гурульба воспользовался один человек.
Продолжается обход участков, в подтопленных территориях дежурят спасатели.
В Бурятии на реке Селенга вновь взорвут лёд
Общество, Фото:
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