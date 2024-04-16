16 апреля

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В Бурятии на реке Селенга вновь взорвут лёд

В Бурятии на реке Селенга вновь взорвут лёд
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сейчас проводится осмотр участков

На реке Селенга в Улан-Удэ сегодня вновь проведут взрывные работы для устранения ледовых заторов и улучшения паводковой ситуации.

- Во вторник, 16 апреля, для устранения заторов на реке Селенга запланировано дальнейшее проведение взрывных работ. Место работ будет спланировано по фактической обстановке. В настоящее время проводится осмотр участков, - сообщили в правительстве Бурятии.

Работы проводят военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения при контроле сотрудников МЧС.

- Личный состав приступил к проведению взрывных работ в районе садового некоммерческого товарищества «Академия» в Советском районе Улан-Удэ. Из пункта постоянной дислокации военнослужащие совершили марш в район выполнения задач на автомобиле повышенной проходимости для транспортировки специального оборудования, инженерных боеприпасов и другого военно-технического имущества. Доставлено свыше полутонны взрывчатых веществ, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Dailу», первые взрывные работы провели на Селенге накануне, 15 апреля. В 20:50 военнослужащие совершили подрывы восьми зарядов в районе села Сотниково Иволгинского района.



По данным ГУ МЧС России по Бурятии на утро 16 апреля, на территории трёх муниципальных образований остаются подтопленными 473 приусадебных участка и два жилых дома.

Подтопления зафиксированы в СНТ «Академия» (Улан-Удэ), местности Зелёная поляна (Сотниково), СНТ «Колос» (Прибайкальский район).

Эвакуированы 39 человек – из села Сотниково и СНТ «Колос». Из «Колоса» сотрудники МЧС выводили людей этой ночью.

Пунктом временного размещения в школе в селе Гурульба воспользовался один человек.

Продолжается обход участков, в подтопленных территориях дежурят спасатели.


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