По планам, станет почти на 300 мест больше
В Улан-Удэ планируют значительно увеличить количество парковочных мест для электросамокатов. Соответствующий проект постановления администрации города опубликован на сайте мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в столице Бурятии для электросамокатов было предусмотрено 116 парковочных мест. Согласно проекту, теперь их количество может вырасти до 411.
Парковки появятся почти по всему городу: на проспекте Победы, на ул. Профсоюзная, Смолина, Куйбышева, в районе остановки «Виадук», «Площадь Советов», в сотых и сороковых кварталах, в микрорайоне Батарейка, на Шишковке, в Энергетике, на Элеваторе, на многих остановках общественного транспорта, в районе автовокзала, на Центральном рынке, вблизи площади Славы, на Арбате, на Мелькомбинате, на Верхней Берёзовке и даже на ипподроме.
Отметим, из длинного списка улиц нет ни одной с левобережной части города. Здесь простирается частный сектор и много грунтовых дорог. Вероятно, это основная причина.
Парковки должны быть расположены ближе 1 метра от края проезжей части при отсутствии ограждающих конструкций у проезжей части. Оператор будет обязан ежедневно следить за парковочными местами, чтобы на них не было транспорта больше, чем предусматривает парковка.
Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.
Как сообщал «Байкал-Daily», 62% жителей бурятской столицы поддерживают табу на электросамокаты. Горожане уверены, что их аренду нужно запретить. Ещё 22% считают, что такие средства передвижения нужно оставить, но при этом ввести возрастные ограничения, более жёсткие правила и штрафы.
Улан-Удэ заполонят парковки для электросамокатов
Бизнес, Фото:
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